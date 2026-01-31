中國海警去年在黃岩島巡邏力道翻倍 31日也展開戰備巡邏

中國海警去年幾乎天天在黃岩島附近海域巡邏。（路透）

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）分支機構「亞洲海事透明倡議」（AMTI）1月29日發布的最新分析指出，在位於菲律賓專屬經濟區、目前中國實質控制的黃岩島（Scarborough Shoal，斯卡伯勒淺灘），中國海警去年的巡邏天數達到352天，平均每天有約3艘船在該島附近活動。此外，中國南部戰區司令部31日表示，當天也在黃岩島附近進行海空巡邏。

該智庫分析海事資訊服務商「Starboard Maritime Intelligence」的自動識別系統資料後指出，中國海警去年在黃岩島巡邏352天，幾乎一整年都出沒在該島附近，且「船日」（ship days）高達1099天，幾乎是2024年516天的翻倍。船日為單一船隻在特定區域停留一天的累積計數，上述數據意味，去年平均每天有約3艘中國海警船在黃岩島附近活動，若考量訊號中斷和應答機失效等因素，實際數量幾乎肯定更高。

中國海警巡邏總量從2024年的1939個船日，增加到去年的2183個船日，主要集中在黃岩島及附近的仙賓暗沙（Sabina Shoal，菲稱艾斯柯達礁，中稱仙賓礁），後者從139個船日增至405個船日，且範圍向南擴至無人的「半月礁」（Half Moon Shoal）；其他地區的巡邏則減少，包括仁愛暗沙（Ayungin Shoal，菲稱愛尤銀礁）從288個船日減少至131個船日，中業島（Thitu Island，菲稱派格阿薩島）從281個船日減少至51個船日。這種情況與菲律賓海岸防衛隊和武裝部隊去年通報中國海警頻繁在黃岩島出沒的情況相符。

中國國務院去年9月宣布計畫在黃岩島設立國家級自然保護區，保護區面積達3523公頃，但菲律賓拒絕接受，認為這是以環境保護為幌子，非法鞏固控制權的企圖。另外，在南海九段線西南端，中國海警船將巡邏重點轉向馬來西亞水域「萬安灘」（Vanguard Bank），在那裡停留261個日曆日，也比42個日曆日大幅跳升。

31日，解放軍南部戰區派出海空兵力，包括54A型飛彈護衛艦衡水號、大理號軍艦及轟6K轟炸機等，赴黃岩島周邊海空域展開戰備巡邏，並穿越菲律賓近日劃設的軍事演習區。聲明指出，中國1月以來加強在該地區的戰備巡邏，「堅決反擊區域內個別國家的侵犯挑釁行為」。

與此同時，自26日起，菲國海防隊也部分空中和水上力量，為在黃岩島附近作業的約40至50艘菲國漁船提供安全支援，並運送燃油、淡水、冰塊和食品，「此次行動旨在確保菲國漁民免受中國海上力量的騷擾，保障他們的安全。儘管中國海警船持續出現，菲國漁民依然堅定在此水域捕魚，行使合法的捕魚權」。

