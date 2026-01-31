為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    鷹派搬出希特勒用語 俄嗆對烏動用更強大「報復武器」

    2026/01/31 18:34 編譯管淑平／綜合報導
    俄羅斯總統普廷（右）和國家杜馬議長沃洛金（左）。（路透檔案照）

    就在俄羅斯總統普廷應美國總統川普的要求，同意暫停對烏克蘭的攻擊到2月1日後，俄國國會議長1月30日發出強硬論調，要求對烏克蘭動用更具威力的「報復武器」。

    《路透》30日報導，俄羅斯國會下議院「國家杜馬」（State Duma）議長、同時也是普廷領導的「聯邦安全會議」成員沃洛金（Vyacheslav Volodin）30日表示，「俄軍正持續推進，國家杜馬議員堅持使用更強大的武器—報復武器，以及達成這場特別軍事行動目標」。特別軍事行動為俄國對侵略烏克蘭戰爭的用詞。

    在川普正力促烏俄雙方達成和平協議之際，這是俄國鷹派連續第二天的第二份公開聲明，力促俄國應該持續攻擊、甚至加強攻擊力道。29日車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）才說，「我認為戰爭必須要有個結束⋯⋯我反對談判」。

    「報復武器」出自德文「Vergeltungswaffen」（V-Waffen），指第二次世界大戰期間用於戰略轟炸的長程武器。烏克蘭媒體《烏克蘭國家新聞》（UNN）網站31日報導，納粹德國領袖希特勒在二戰末期即將戰敗前，使用這個詞彙，指稱當時德國開發一系列威力更大的武器，打算轟炸英國城市，並有計畫要攻擊美國，希特勒的「報復武器」以V-1、V-2長程飛彈以及V-3超級火炮為主。

    俄羅斯是否、以及何時停戰，完全掌握在普廷手中。克里姆林宮表示，俄羅斯傾向透過外交達成對烏克蘭的目標，但是若外交無法奏效，將以軍事手段達成。沃洛金在發文中還預告，烏克蘭「下週起將面臨新的麻煩」。

