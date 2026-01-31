怪罪外力干預？伊朗總統指控美、以、歐挑唆煽動國內抗議

伊朗總統裴澤斯基安31日在德黑蘭對內閣成員發表談話。裴澤斯基安指控美以歐領導人挑唆煽動現已趨緩的伊朗全國性抗議。（法新社）

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）31日說，美國、以色列與歐洲國家的領導人利用伊朗經濟問題煽動動亂，以及提供近日伊朗抗議的示威者「撕裂」伊朗的手段。

這場歷時2週的伊朗全國性抗議始於去年12月下旬，原因是通貨膨脹惡化與生活成本飆漲引發的經濟危機。隨著伊朗伊斯蘭當局發動血腥鎮壓，抗議已趨緩。根據總部設在美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）統計，這波大規模抗議至少造成6563人死亡，包括6170名抗議人士與214名安全人員。

請繼續往下閱讀...

美國總統川普已多次公開支持伊朗示威者，並放話，若伊朗當局持續殺害抗議人士，美國準備採取行動。

裴澤斯基安在官方電視台的直播中說，美國、以色列與歐洲的領導人試圖「挑釁、製造分裂，並提供資源，將一些無辜人民拉入這場運動」，川普、以色列總理納坦雅胡以及歐洲人「利用我們的問題、挑釁，以及從以前到現在都一直尋求分裂（伊朗）社會。」

「他們（指美以歐）把人帶上街頭，套句他們的話，以撕裂這個國家，在人與人之間散播衝突與仇恨的種子，以及製造分裂。」裴澤斯基安還補充道：「眾所周知，這件事並非僅是社會抗議」。

美國官員30日表示，川普正在檢討各種選項，但尚未決定是否攻擊伊朗；同日，以色列新聞網站Ynet報導，1艘美國海軍驅逐艦已停靠以國港口埃拉特（Eilat）。包括土耳其、阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯等美國的區域盟友一直透過外交努力，力圖避免美伊爆發軍事衝突。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法