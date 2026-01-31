過去都「先預警再反擊」BBC：伊朗這次恐不照舊劇本出手

美國航艦「林肯號」進入中東水域，BBC分析指出，由於伊朗內部動盪劇烈，這次面對美軍威脅，其報復決策可能出現不可預測的變化。（路透）

美國「林肯號」航空母艦打擊群進入中東責任區後，美伊緊張再度升溫。英國廣播公司（BBC）發布最新分析指出，在伊朗爆發近年最嚴重內部動盪後，德黑蘭對美軍事回應方式可能出現變化，過去那種「經過精心算計、旨在避免全面戰爭」的報復模式，此次或許不再適用。

根據BBC報導，回顧過去重大衝突，例如2020年時任伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）精銳「聖城旅」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遭美軍無人機斬首，或是2025年6月核設施遇襲等事件，伊朗的反擊往往伴隨著事前預警或有限度的目標選擇，被視為雙方都在刻意控制衝突規模。

請繼續往下閱讀...

但分析指出，當前局勢截然不同。伊朗正面臨1979年以來最嚴峻的內部挑戰，數千名示威者死亡、網路封鎖持續，當局的安全回應優先順序可能因此改變。伊朗軍方高層已發出警告，任何美軍攻擊都將被視為戰爭行為。BBC認為，在內部壓力與外部威脅交織下，決策層可能更重視即時威懾效果，這將大幅增加雙方誤判並導致衝突升級的風險。

區域多國提高警戒 衝突恐外溢

這場博弈的風險不僅限於美伊兩國。報導分析，若美軍發動打擊，可能導致伊朗內部不穩定加劇；而若伊朗採取快速報復，則可能將波斯灣鄰國與以色列捲入戰火。目前區域多國已同步提高軍事警戒，一旦出現誤判，衝突影響範圍可能迅速擴及多個國家。

