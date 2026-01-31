為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    過去都「先預警再反擊」BBC：伊朗這次恐不照舊劇本出手

    2026/01/31 17:55 編譯陳成良／綜合報導
    美國航艦「林肯號」進入中東水域，BBC分析指出，由於伊朗內部動盪劇烈，這次面對美軍威脅，其報復決策可能出現不可預測的變化。（路透）

    美國航艦「林肯號」進入中東水域，BBC分析指出，由於伊朗內部動盪劇烈，這次面對美軍威脅，其報復決策可能出現不可預測的變化。（路透）

    美國「林肯號」航空母艦打擊群進入中東責任區後，美伊緊張再度升溫。英國廣播公司（BBC）發布最新分析指出，在伊朗爆發近年最嚴重內部動盪後，德黑蘭對美軍事回應方式可能出現變化，過去那種「經過精心算計、旨在避免全面戰爭」的報復模式，此次或許不再適用。

    根據BBC報導，回顧過去重大衝突，例如2020年時任伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）精銳「聖城旅」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遭美軍無人機斬首，或是2025年6月核設施遇襲等事件，伊朗的反擊往往伴隨著事前預警或有限度的目標選擇，被視為雙方都在刻意控制衝突規模。

    但分析指出，當前局勢截然不同。伊朗正面臨1979年以來最嚴峻的內部挑戰，數千名示威者死亡、網路封鎖持續，當局的安全回應優先順序可能因此改變。伊朗軍方高層已發出警告，任何美軍攻擊都將被視為戰爭行為。BBC認為，在內部壓力與外部威脅交織下，決策層可能更重視即時威懾效果，這將大幅增加雙方誤判並導致衝突升級的風險。

    區域多國提高警戒 衝突恐外溢

    這場博弈的風險不僅限於美伊兩國。報導分析，若美軍發動打擊，可能導致伊朗內部不穩定加劇；而若伊朗採取快速報復，則可能將波斯灣鄰國與以色列捲入戰火。目前區域多國已同步提高軍事警戒，一旦出現誤判，衝突影響範圍可能迅速擴及多個國家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播