阿共不爽 寶可夢取消在東京靖國神社辦卡牌遊戲

因遭到中國抗議，日本寶可夢公司已取消1場由私人策畫、原訂31日在東京靖國神社舉行的寶可夢活動。圖為去年11月拍攝的北京寶可夢專賣店。（路透）

值此中日關係持續緊張之際，原定31日在備受爭議的日本東京靖國神社舉辦的1場寶可夢集換式卡牌遊戲，已宣告取消。這場私人籌辦的活動曾招致中方痛批，寶可夢公司已為其官網曾誤發相關訊息致歉。

靖國神社供奉250萬名死於二次世界大戰的日本人，包括遭定罪的二戰戰犯；二戰時曾遭日軍侵略的國家，特別是中國與南北韓，向來將日本人參拜靖國神社之舉，視為對當年的戰爭侵略缺乏悔意。

因此當靖國神社成為寶可夢活動場地時，中國官媒立刻發文怒噴，文中還引用社群媒體發文，意在顯示此事引發中國民情激憤。但中國社群媒體環境受到嚴格審查管控，當局對哪些主題能被熱議有很大的控制權。

中共官媒《人民日報》在其微博帳號上發文怒斥，漠視歷史、傷害中國人民感情的品牌，終將被市場拋棄；相關企業必須承擔起相對的社會責任，不能以娛樂之名輕視沉重的歷史。

日本遊戲製造商任天堂旗下的寶可夢公司以日中雙語發表道歉聲明，稱這場在靖國神社的活動，是由1名被認證的寶可夢卡牌玩家私自籌辦的兒童活動，然其相關訊息卻被發佈於該公司官網。

寶可夢公司說，這場活動本就不應該舉辦，並稱因事前未能充分理解，以致該活動的通知被誤發於官網；這場活動現已取消，官網也已刪除相關資訊。寶可夢公司還引用其「寶可夢全球連結」理念，誓言會顧所有人的感受。

中日關係在日相高市早苗去年11月發表「台灣有事」相關言論後日趨緊繃，北京對高市的發言大為不滿，並祭出經濟與外交報復措施。高市過去經常參拜靖國神社，但自去年10月出任首相起便未再參拜過。

2025年12月8日，日本極端民族主義團體成員在日本偷襲珍珠港84週年當天前往靖國神社參拜。（法新社）

