酸習近平像「硬塞進西裝的貓熊」 英最大報：施凱爾還被耍得嫑嫑！

英國首相施凱爾到中國進行國是訪問，對中鷹派人士紛紛痛批施凱爾的親中路線。英國最具影響力、銷量最高的《每日電訊報》（The Telegraph）近日更刊出社論，嘲諷施凱爾就像「無腦的遊客」，這次訪中行大家都知道英國被耍得團團轉，唯獨施凱爾搞不清楚狀況；社論還狠酸中國國家主席習近平像是「一隻硬要塞進西裝裡的貓熊」！

《每日電訊報》 29日刊出一篇內文用字充滿攻擊性的社論，由英國知名記者史丹利（Tim Stanley）所撰寫，文章開頭就批施凱爾在訪問歷史上偉大文明之一的中國大陸時，表現得像一個「無腦的遊客」，隨便去晃一下，拍張照打個卡就滿足了，「原本大家還蠻期待施凱爾這次訪問中國能夠認真談談人權問題，例如抗議中國抓捕異議人士、打壓言論自由之類的狀況，結果中國完全閃掉這些話題。習近平可能只是隨便瞄了這個人一眼之後暗想：『反正這傢伙也做不了多久』。」

史丹利接著說：「可憐的施凱爾，他對自己的幻想跟現實差距大到讓人傻眼。他才剛下飛機，中國特別派了好幾個非常高大的士兵來迎接，害他看起來又矮又心虛，有人甚至笑他臉色灰灰，站在紅地毯上好像隨時會被上銬帶走。沒多久，施凱爾就被帶去北京紫禁城，那個地方以前可是太監出入的場所。超高的天花板和長到看不到盡頭的桌子，更突顯英國現在的國際地位已經大不如前。」

史丹利還狠狠酸了一番習近平，說他像是「一隻硬塞進西裝裡的熊貓」，在那邊說什麼「以往中英之間的分歧不符合兩國利益」。他繼續調侃，「至於施凱爾，在與習近平見面時就是一具空殼。這個人真的清楚自己人在哪裡嗎？那裡可是人類史上最偉大的文明之一，甚至可能就是最偉大的文明，孔子、煙火和冰淇淋通通來自那裡，但這位首相看起來卻一臉無聊又不開心，參觀宮殿時的對話更是尷尬到不行，整個場面就好像是冷場喜劇『Alan Partridge』（英國喜劇虛構人物，是對英國電視名人的戲仿，形象是一名不懂規矩、無能的播音員，觀點愚昧，自負心過大）。」

史丹利最後譏諷，「施凱爾這趟『參訪』到底幫英國爭取到什麼嗎？中國允許英國人免簽證去旅遊，再加上中國承諾以後不會再把船隻零件賣給人口走私集團，至於沒有說出口的代價，大概就是讓中國在倫敦蓋一棟超級巨大的大使館，裡面不但配備監聽室、鯊魚缸，搞不好還裝了一把可以融化月亮的雷射槍。總之，每個人都嗅得出來我們這次好像被耍了，唯一搞不清楚狀況的就只有施凱爾，繼續高舉著『國家利益』的大旗到處趴趴走。」

