    施凱爾發文吹噓中國行成果 慘遭英網友灌爆！

    2026/01/31 18:16
    英國首相施凱爾。（路透）

    英國首相施凱爾。（路透）

    英國首相施凱爾（Keir Starmer）28日至31日到中國進行國是訪問，今天（31日）他在社群吹噓此行為英國民眾爭取到不少好處，結果被大批英國網友灌爆！

    施凱爾台灣時間今日上午8點多在X平台發文：「我曾說過，我這趟中國行將為英國人民帶來實質成果，我言出必行。目前，我們已為英國爭取到價值數十億英鎊的出口與投資協議，其中威士忌產業更是一大受惠對象，中國已將關稅減半。這證明了我們務實的國際參與，能為英國帶來實質利益。這就是我來到這裡的原因，就是為了讓家鄉的你們過得更好。」

    結果貼文曝光後，底下湧入數千名網友砲轟，「你為英國人民帶來的只有痛苦、背叛、更昂貴的帳單、更沉重的稅負，以及更虛弱的經濟與國家」、「你的訪問徹頭徹尾是場失敗，你受盡輕蔑，帶回來的成果幾乎為零，你根本不了解中國想要什麼，他們要的才不是互惠互利的貿易，而是要我們產生依賴」、「你管這叫交出成績單？」、「跟中國走得越近，讓各行各業越來越依賴中國市場，只會讓我們未來在國安和人權議題上向北京表態的籌碼減少」、「真可悲，根本沒人相信你說的任何一個字」、「中國人早就看穿你了，還把你玩弄於股掌之間，你讓英國成為笑柄了」。

