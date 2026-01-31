電郵曝光！妹太多沒關係 馬斯克曾問艾普斯坦：哪天最狂野？

馬斯克過去曾痛批他人與艾普斯坦有染，私下卻在電郵中要求參加「最狂野的派對」；圖為馬斯克2025年3月出席白宮活動照。（路透檔案照）

過去曾多次公開批評他人與已故淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有染的全球首富馬斯克（Elon Musk），其說法與新曝光的文件出現落差！

美國司法部30日公開的最新文件中，揭露了馬斯克與艾普斯坦在2012至2013年間，有多次且友好的電郵往來。信中紀錄顯示，馬斯克不僅主動詢問何時能去外界俗稱「蘿莉島」的小聖詹姆斯島（Little St James），更直接詢問何時有「最狂野的派對」。

請繼續往下閱讀...

根據《衛報》報導，這批文件顯示，馬斯克與艾普斯坦的互動，與其過去聲稱「拒絕邀請」的說法並不一致。在2012年11月的一封郵件中，艾普斯坦詢問馬斯克搭直升機去島上會有幾個人，馬斯克回覆：「可能就我和塔露拉（Talulah，當時的妻子）。你島上哪天會有『最狂野的派對（wildest party）』？」

隨後在聖誕節的郵件中，馬斯克更進一步表示：「這一整年我工作到快瘋了⋯⋯我真的想去聖巴泰勒米或任何地方的派對場景『徹底解放（let loose）』。雖然很感謝邀請，但平靜的島嶼體驗完全不是我要的。」

談及島上男女比例：老婆不在意

文件中另一段引發關注的對話發生在行程確認時。艾普斯坦在信中提醒馬斯克：「了解，那我們聖巴泰勒米見。不過我島上的『比例（ratio，通常指男女比例）』可能會讓塔露拉覺得不舒服。」

面對這項提醒，馬斯克在回信中表示：「比例對塔露拉來說不是問題（Ratio is not a problem for Talulah）。」 這段對話顯示馬斯克知悉艾普斯坦派對的性質，且並未表現出排斥。

行程受阻未成行 雙標言論遭檢視

文件紀錄顯示，儘管雙方多次熱切討論並敲定日期，最終因「後勤問題（logistics）」導致馬斯克並未真正登島。然而，這批郵件證實了兩人在艾普斯坦2008年因性犯罪被定罪後，仍維持著頻繁聯繫，艾普斯坦甚至在SpaceX火箭發射後發信祝賀。

這與馬斯克近年來的公開言論形成強烈對比。他曾在2019年向《浮華世界》（Vanity Fair）宣稱艾普斯坦是「怪胎」，甚至在去年痛罵比爾蓋茲（Bill Gates）與艾普斯坦有染。截至目前，馬斯克及其公司xAI尚未對這批新曝光的文件內容做出回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法