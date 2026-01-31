為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中共軍頭張又俠落馬謠言多 苦苓嘲：人人都是小說家

    2026/01/31 15:34 即時新聞／綜合報導
    中共軍委張又俠涉「嚴重違紀違法」遭調查，外界將此案解讀得繪聲繪影，作家苦苓譏嘲「人人都是小說家」。（路透社資料照）

    中國國防部日前宣布中共中央軍委副主席張又俠涉「嚴重違紀違法」遭調查，外界解讀他已落馬被押，造成解放軍內部大混亂，近日各種謠言頻傳。作家苦苓譏嘲，各種版本就像「人人都是小說家」，為了蹭流量瞎編故事而已。

    苦苓在臉書專頁「苦苓愛說笑」指出，關於張又俠案，目前各界講的繪聲繪影，有「和習近平當面開撕」，甚至「發生槍戰」、有「張又俠不但成了美國間諜」，還發表了被捕後的密信。他認為這些都是自媒體「床聽」，躲在當事人床底下偷聽來的故事，只為蹭流量而生。而遺憾的是，中外許多傳統媒體不求證，「唏哩呼嚕跟著亂報一通」。

    苦苓指出，去年白宮顧問蘇利文訪中，居然敢冒外交大不韙，指定要跟張又俠見面，而張又俠竟還親自帶著10幾個將領出席，看在習近平眼裡，難道不會警鈴大響？

    苦苓以當年美國人接觸孫立人，造成蔣介石「痛下殺手」、郝柏村當了行政院長後，還召集將領開會，造成李登輝跟他「肝膽俱裂」等相似歷史事件，認為應該把注意力放在中共軍委頭號副主席跟主席的權鬥。

    苦苓直言，從事實面去做合乎邏輯的判斷、查核和報導，應該是所有媒體的基本功，如果只會跟著造謠、傳謠，不如去寫奇幻小說。

