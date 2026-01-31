川普出手了？CNN前當家主播遭逮捕 被控「聯邦重罪」恐陷獄

遭川普政府指控「聯邦重罪」的前CNN當家主播勒蒙（Don Lemon），30日步出洛杉磯聯邦法院時神情激動。他獲釋後高舉手臂向媒體怒吼：「我不會被噤聲」；圖為他在法院外受訪畫面。（路透）

美國知名記者、已出櫃的前CNN當家主播勒蒙（Don Lemon）30日在洛杉磯遭逮捕，並被美國司法部以「聯邦民權罪（federal civil rights crimes）」起訴。這起案件引發全美媒體圈譁然，因為勒蒙當時是以記者身分，直播一場針對移民政策的教會抗議活動，卻被檢方認定為「暴徒同謀」。外界普遍認為，這是川普政府對「反川普媒體人」的最新一波法律追殺。

採訪變「共犯」 檢方控干擾禮拜

據《美聯社》報導，事件發生於1月18日，明尼蘇達州一間由美國移民暨海關執法局（ICE）官員擔任牧師的教會遭到抗議。檢方指控，勒蒙不僅僅是旁觀記錄，他在直播中提醒抗議者「保持行動機密」，並在抗議者干擾禮拜、包圍牧師時，向牧師「連珠炮式提問」以宣揚抗議訊息。起訴書稱，萊蒙「明知故犯地加入了一群衝進教堂的暴徒」。

請繼續往下閱讀...

勒蒙獲釋後語氣強硬地表示：「我在做記者該做的事，記錄真相。我不會被噤聲。」他的律師強調，勒蒙擁有30年新聞資歷，當時是以獨立記者身分進行報導，並未參與策劃抗議，檢方的指控是對新聞自由的踐踏。

然而，川普政府對此態度強硬。司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群媒體上高調宣揚這次逮捕行動，並發布影片警告：「在川普總統的領導下，你有權自由且安全地禮拜。如果你侵犯這項神聖權利，我們就會找上你。」

這起案件被視為川普政府與新聞界關係惡化的指標。民權領袖夏普頓（Al Sharpton）痛批，川普政府正拿著「大鐵鎚」敲斷憲法第一修正案的膝蓋。隨著川普重返白宮，這類針對媒體人的司法行動，恐將成為美國新聞界的新常態。

