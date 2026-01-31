為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    油價疲弱、制裁加劇 俄財政壓力恐擠壓戰事決策

    2026/01/31 14:43 編譯孫宇青／綜合報導
    普廷對烏克蘭發起的全面入侵，將在2月底屆滿4週年。（路透）

    《彭博》31日報導，俄羅斯總統普廷與烏克蘭達成和平協議的窗口正在逐漸縮小，因為俄國正努力應對不斷擴大的戰爭預算缺口。

    知情人士透露，克里姆林宮特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）31日將在邁阿密與美國官員舉行會談。俄國官員擔心，如果須為對烏戰爭追加支出，今年的戰爭預算將再次超出計畫水準。

    隨著美俄雙方代表探討如何結束2022年的俄對烏全面入侵，俄方經濟壓力日益加劇。莫斯科認為和平談判突破的可能性微乎其微，雖然烏俄軍事代表正在就任何潛在停火協議的實施細節進行磋商，但領土爭端需要領導階層做出政治決定。

    美國國務卿魯比歐近日對參議院議員表示，烏東領土問題是「唯一尚未解決的問題」，「我們仍然沒有跨越這座橋樑」。

    德國智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」主任陳寒士（Alexander Gabuev）表示，美國11月的國會期中選舉也可能成為克里姆林宮考慮的因素，「川普提出的結束戰爭條件是普廷在過去4年裡所能得到的最佳方案，這樣的提議不太可能無限期持續下去，如果川普失去對眾院控制權（這種情況很可能發生），那麼眾院就能阻止他做任何他想做的事情」。

    由於美國制裁迫使石油生產商不得不接受本已疲軟的原油價格，俄國的預算狀況可能會進一步惡化。 2026年的預算假設石油和天然氣收入為8.9兆盧布，烏拉爾原油（Urals crude）價格為每桶59美元，匯率為1美元兌92.2盧布。

    目前，烏拉爾原油的交易價格為每桶55美元，盧布兌美元匯率約為1美元兌75盧布。根據《彭博》計算，如果目前的水準持續下去，石油和天然氣收入將跌至6.75兆盧布，這意味著將出現近2.2兆盧布的缺口。

