白金漢宮淪淫窟？安德魯邀艾普斯坦「開私密趴」驚爆點名要26歲俄女

美國女子朱弗里（圖中）指控英國安德魯王子（圖左）在她未成年時加以性侵。圖右為涉嫌將朱弗里賣給安德魯王子的富豪艾普斯坦女友麥克斯韋爾。（法新社資料照）

美國司法部30日公開最新一批「艾普斯坦（Jeffrey Epstein）文件」，內容涉及已被英國國王查理三世剝奪頭銜的前英國王子安德魯（Prince Andrew）。文件中的電子郵件紀錄顯示，安德魯在2010年曾與艾普斯坦討論會見一名俄國女子，並主動邀請當時剛出獄的艾普斯坦前往白金漢宮共進晚餐，還特別強調宮內具備隱私性。

根據《法新社》報導，這批新解密的文件顯示，2010年8月12日，當時剛因性犯罪獲釋的艾普斯坦寫信給被他稱為「公爵（The Duke）」的安德魯表示：「我有個朋友，我想你會喜歡跟她共進晚餐。」艾普斯坦在信中描述這名女子「26歲、俄國人、聰明且美麗」，並提及她已有安德魯的電子郵件信箱。

郵件紀錄顯示，安德魯回信詢問對方背景，並在得知女子將在倫敦停留後回覆：「我雖然會在日內瓦，但我會很樂意（delighted）見她。」文件並未記載這場會面最終是否成行。

邀約進王宮：帶誰來都可以

文件同時揭露，幾週後的9月27日，艾普斯坦再次聯繫安德魯，表示「我們需要......有私密時間（private time）」。當時剛從蘇格蘭返回倫敦的安德魯回覆：「我們可以去白金漢宮吃晚餐，那裡有很多隱私（lots of privacy）。」

兩天後，安德魯再次發信確認：「很高興你能來白金漢宮。帶任何人來都可以（Come with whomever），我下午4點到8點都有空。」

安德魯過去在接受《BBC》專訪時曾聲稱，他在2010年12月後便與艾普斯坦斷絕往來，但此次曝光的文件顯示兩人在該時間點前仍有密切互動。

因深陷艾普斯坦案爭議，安德魯已於2025年10月遭英國國王剝奪所有王室頭銜與榮譽，並被要求搬離溫莎莊園的住所。此外，曾指控遭安德魯性侵的受害者朱弗里（Virginia Giuffre），已於2025年4月在澳洲住處輕生離世；安德魯在2022年曾支付巨額和解金以終止該起訴訟，但始終未承認任何罪行。

