多國未繳會費將害聯合國資金耗盡 美國斷炊是主因

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，由於多數會員國未如期繳納會費，聯合國正面臨嚴重的財務危機，資金可能在今年7月耗盡，聯合國最大捐助國美國正是此次財政危機的主因。

據《BBC》報導，古特瑞斯在信中表示，聯合國當前的困境與以往的財務危機「本質上完全不同」。統計顯示，2025年成員國僅繳納了77％的攤分經費，欠款金額創下歷史紀錄。

更荒謬的是，現行規則要求聯合國將特定計畫中「未支出的款項」退還給成員國，但由於多國根本未撥款，導致聯合國陷入必須退還「不存在的現金」之窘境。僅在今年一月，聯合國就被迫退還高達2.27億美元（約新台幣71億元）從未收到的資金。

報導指出，聯合國最大捐助國美國正是此次財政危機的主因。美國總統川普上任後，批評聯合國浪費納稅人的錢，且未能支持美方主導的和平努力。美國在2025年完全拒絕支付例行預算，維和行動預算也僅支付30％。

今年一月，川普更宣布美國退出31個聯合國機構及其在內的數十個國際組織，重申「美國優先」高於全球主義議程。此外，川普還暗示其新成立的「和平理事會」（Board of Peace）未來可能取代聯合國的部分功能。而英國與德國等傳統捐助國也相繼宣布減少對外援助，使得聯合國的處境更顯孤立與脆弱。

目前，聯合國多個人道及人權機構因資金不足面臨運作困境。聯合國人權辦公室警告，無法派遣調查人員，將導致重大侵權事件無法被紀錄與追訴。在阿富汗，聯合國婦女署被迫關閉孕產婦診所；世界糧食計畫署亦削減支援蘇丹衝突難民的口糧。

古特瑞斯警告，聯合國已陷入「破產」的窘境，若成員國不即刻履行《聯合國憲章》規定的財政義務，就必須全面徹底翻修財務規則，以防止即將發生的財務崩潰。

