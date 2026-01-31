為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    網路互嗆數月後要見面！川普會哥國總統前夕 對方先恢復「這2項」讓步

    2026/01/31 10:45 編譯陳成良／綜合報導
    哥倫比亞總統裴卓（左）曾與川普（右）在網路上激烈互罵，如今雙方將在白宮首度會面；為緩和緊張關係，哥國已宣布在移民與毒品議題上做出讓步。（法新社檔案照）

    從網路互罵「毒梟」到白宮握手，美國總統川普與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）將於下週二（2月3日）首度正面對決。為了促成這場破冰會晤，波哥大當局在行前釋出重大讓步，不僅宣布恢復接收美國遣返非法移民的航班，並同意重啟爭議極大的「草甘膦」空中噴灑計畫以剷除古柯作物。此舉被視為佩特羅試圖在雙方關係瀕臨破裂之際，進行的關鍵修補。

    外交圈熱議「澤倫斯基化」 憂會面脫軌

    根據《法新社》報導，這場會面氣氛詭譎。川普此前不僅切斷了對哥倫比亞的資金援助，甚至暫停了佩特羅的美國簽證，雙方關係一度降至冰點。

    華府外交圈甚至流傳一個黑色笑話，擔心裴卓會被「澤倫斯基化」（Zelenskyed）:意指像烏克蘭總統一樣，被叫進橢圓形辦公室當眾訓話。安地斯大學政治專家波特羅（Felipe Botero）直言：「這兩人都極不穩定，會議隨時可能脫軌。」

    在雙方關係解凍前夕，哥倫比亞外交部證實，將接受每週一班、總計20架次的美國遣返航班，接收那些被美國驅逐的哥倫比亞移民；同時，裴卓也背棄了自己參議員時期的立場，同意重啟2015年後停止的空中噴灑除草劑計畫，以配合美國的掃毒需求。

    報導指出，這場會面對哥倫比亞影響重大，因為該國每年依賴美國數億美元的軍事與經濟援助。外媒解讀，雖然裴卓試圖在國內維持尊嚴，但在川普強勢的外交風格下，這位前游擊隊員最終選擇了較為務實的對美策略。

