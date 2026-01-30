為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    丹麥限縮移民政策 外籍人士被判刑1年以上將驅逐

    2026/01/30 23:30 編譯管淑平／綜合報導
    哥本哈根街頭的丹麥國旗。（路透檔案照）

    丹麥政府30日宣布限縮移民政策的新措施，未來非丹麥籍人士因重大犯罪被判刑1年以上者，將予以驅逐出境。

    《法新社》30日報導，丹麥移民部發表聲明指出，外籍罪犯若因加重傷害、性侵等重大罪行，被判處至少1年有期徒刑，「原則上應被驅逐」。依照丹麥目前法規，由於須遵守保障私人與家庭生活權利的國際公約，以及禁止不人道待遇，驅逐與否並非自動啟動。

    丹麥近期已與英國共同呼籲歐洲，改革旨在保障基本自由的《歐洲人權公約》（ECHR）。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）向記者表示，「現在是時候也有必要，歐洲國家坐下來討論，我們該優先保護我們的國家，而非罪犯」。

    她說，「我不認為在國際規範起草時，有任何人設想到，會有人從中東逃到這個世界上最好的國家，卻在這犯下性侵女孩和婦女的罪行」、「絕對不會想到，受害者會變成加害者」，不幸的是，有許多這樣的案例。

    根據丹麥移民部統計，因重大犯罪被判處至少1年有期徒刑的外籍人士，約70%已遭驅逐出境。丹麥政府也重申，難民在丹麥必須僅是「暫時停留」，並計畫提高難民自願返國的誘因，以及限縮對離境中心外籍人士的管理，未來離境中心內，未依規定報到的外籍人士，將被要求配戴電子腳鐐。

