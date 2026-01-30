為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普提名華許接任Fed主席 兩黨參議員矢言抵制

    2026/01/30 23:17 編譯魏國金／台北報導
    美國總統川普提名聯準會前理事華許，接任聯準會主席。（彭博）

    美國總統川普30日提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）接替將於5月卸任的鮑爾，出任聯準會新主席。此人事案須通過參議院批准，而參院已出現兩黨抵制聲音。

    CNBC報導，北卡羅來納州共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）30日在社群平台X上發文說，「華許是一位合格的被提名人，深入了解貨幣政策。然而，司法部仍繼續依據鮑爾在國會委員會的證詞對他進行刑事調查，任何有理性的人無法理解他有犯罪意圖，保護聯準會的獨立性免於政治干預或法律恫嚇是不容談判的」。

    他強調，「我的立場沒有改變，我將反對批准任何聯準會的人事任命案，包括主席職務，直至司法部對鮑爾主席的調查獲得全面且透明的解決」。

    提里斯是參議院銀行、住房與城市事務委員會委員。美國司法部1月中旬針對鮑爾去年6月於國會就聯準會總部翻修工程的證詞發出傳票。鮑爾表示，他遭司法部調查的真正原因是，他與其他聯準會理事拒絕美國總統川普的要求─快速且大幅降息。

    麻州民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）30日也聲明說，「任何聲稱關心聯準會獨立性的共和黨人都不應同意推進華許的任命案。川普表明任何與他意見相左的人永遠不會是聯準會主席；2008年爆發金融危機後，關心幫助華爾街更甚於數百萬失業美國人的前聯準會理事華許，顯然已通過了忠誠度測驗」。

    她說，「該提名是川普試圖控制聯準會的最新行動，之前川普政府將司法部武器化，對聯準會理事庫克（Lisa Cook）與現任主席鮑爾展開刑事調查」。華倫是參議院銀行委員會委員。

