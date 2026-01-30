宣傳規格堪比好萊塢 亞馬遜砸23億「捧」梅蘭妮亞紀錄片

美國總統川普與第一夫人出席「梅蘭妮亞」紀錄片首映會。（彭博）

美國第一夫人梅蘭妮亞同名紀錄片「梅蘭妮亞」（Melania），29日在華盛頓「川普─甘迺迪中心」舉行首映會；除了總統川普與梅蘭妮亞，出席首映嘉賓多為川普親信與內閣成員。然而，本片由科技公司亞馬遜斥資7500萬美元（約23億台幣）購入版權及宣發，金額之高引發外界議論。

亞馬遜的4000萬美元版權費報價，遠高於次高、迪士尼的1400萬，擔任執行製作人的梅蘭妮亞據報可從中獲取7成經費。

請繼續往下閱讀...

亞馬遜另投入3500萬元用於廣告宣傳，約是一般大型紀錄片行銷預算的10倍，包括在美式足球（NFL）季後賽投放電視廣告，以及在拉斯維加斯大型球體建築「The Sphere」投影宣傳片，待遇堪比好萊塢電影規格。據票房分析師估算，本片首週票房為500萬美元。

川普先是在社群媒體發文，宣揚梅蘭妮亞是「必看之作」，首映會上更讚揚該片「引人入勝」。現場被媒體質問，整個紀錄片的活動是否只是亞馬遜創辦人貝佐斯及領導層的討好之舉？川普回應，「我真的不曉得，我沒有參與」、「這是由我的妻子完成，我認為這是部非常重要的電影，展現出白宮的生活，著實是件大事」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法