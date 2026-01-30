避免軍事衝突 川普突向伊朗開2條件

美總統川普表示正規劃與伊朗溝通，希望不必動用美軍艦隊達成目標。（彭博）

美國總統川普近日示意可能對伊朗發動「迅速而猛烈」的軍事打擊，戰爭部長赫格塞斯也表明五角大廈將準備好執行川普軍事決策，瞬間引發中東局勢高度緊張。

川普28日發文，指德黑蘭達成協議的時間所剩無幾，一支以「林肯號」航空母艦為首的龐大艦隊正朝伊朗前進。川普隔日表示，伊朗避免美方軍事行動的2項必要條件為「無核」及「停止殺害示威者」。川普也緩和威脅語調，稱正計畫與伊朗當局溝通。同日出席第一夫人梅蘭妮亞紀錄片首映會時，稱「希望」不必動用美軍艦隊。

有別於對去年6月美軍「午夜之錘」轟炸行動的「有限」反制，伊朗軍方發言人表示，此次將對美方一切軍事行動給予立即且果斷的無限制回應。伊朗准將阿克拉米尼亞指出，美軍航艦存在「重大弱點」，波斯灣區域內的數座美軍基地都在伊朗中程飛彈射程範圍內，警告若美國做出誤判，事態發展絕不會符合川普速戰速決的想像。

一名波斯灣國家官員向「法新社」提及對美伊衝突的擔憂，「這會使地區陷入混亂。波灣地區和美國的經濟都會受損，導致石油和天然氣價格一飛衝天。」

