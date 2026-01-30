為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    科學家驚呆了！ 離家4800公里 極危信天翁現身加州外海

    2026/01/30 21:44 編譯管淑平／綜合報導
    加州大學聖地牙哥分校研究人員，23日在加州「白石角」外海發現「波浪信天翁」。（美聯社）

    加州大學聖地牙哥分校研究人員，23日在加州「白石角」外海發現「波浪信天翁」。（美聯社）

    美國加州中部外海近日出現「遠道而來」的稀客。科學家23日在該海域，觀察到一隻本應在加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）繁殖的加拉巴戈信天翁（Waved albatross），這是歷來第二次記錄到這種鳥類出現在中美洲以北海域，距離牠的主要繁殖地有4800公里之遙。

    《美聯社》30日報導，科學家搭乘研究船在加州外海，發現這隻成鳥出現在介於舊金山與洛杉磯、距離「白石角」（Point Piedras Blancas）海岸約37公里處海域。這種出現在其典型繁殖地或遷徙路線以外的鳥兒，被稱為「迷鳥」。

    當時在研究船上的加州大學聖地牙哥分校斯克里普斯海洋研究所海鳥學家羅素（Tammy Russell）表示，那隻信天翁「似乎並不急著返回南方」，而且顯然與去年10月在北加州外海目擊到的，是同一隻鳥。她在社群媒體發文說，「我無法相信我所看到的」、「還在驚訝中」。

    黃嘴、眼睛有如鈕扣黑紋的加拉巴戈信天翁，又名「波浪信天翁」，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為極度瀕危物種，其翼展可達2.4公尺長，一生大部分時間都在海上飛行。根據美國鳥類保育協會資料，其分布範圍侷限於熱帶海域，壽命可達45年。

    羅素指出，幾乎不可能斷定這隻鳥為何會出現在離家如此遙遠的地方，有可能是被暴風往北帶，也可能只是喜歡四處遊蕩。這隻成鳥很可能錯過了上一個繁殖季，「或許牠正在空檔年出來走走，即將返回加拉巴戈斯群島與牠的伴侶會合，迎接下一個繁殖季」，不過，牠要在外面待多久，誰也說不準。

    康乃爾大學鳥類學實驗室eBird計畫負責人伊利夫（Marshall Iliff）指出，信天翁等海鳥會為了覓食長距離移動，「少數個體或許時常出現在遠離家鄉的地方，甚至在錯誤的海洋或半球」；食物短缺是有可能促使鳥類離開原本活動範圍，但若是單一個體也可能只是偶發事件，目前沒有證據顯示這次事件並非巧合。羅素表示，若未來目擊到更多隻這種鳥出現在加州外海，就可能是牠們迫於環境因素改變活動範圍的跡象。

    加拉巴戈斯群島上的「波浪信天翁」。（美聯社）

    加拉巴戈斯群島上的「波浪信天翁」。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播