為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    大阪道頓堀火災報告出爐 現場溫度10秒飆破300度

    2026/01/30 17:41 中央社
    去年8月18日大阪道頓堀火災兩名消防員殉職。圖為消防人員對失火建物噴水柱。（法新社）

    去年8月18日大阪道頓堀火災兩名消防員殉職。圖為消防人員對失火建物噴水柱。（法新社）

    日本大阪知名鬧區道頓堀去年的火災使兩名消防員殉職，大阪市消防局今天公布的調查報告指出，當時建物發生爆燃，消防員殉職現場的室內溫度，很可能在短短10秒飆破攝氏300度。

    道頓堀北側一棟建物去年8月18日發生火災，起火建物與零售連鎖店唐吉訶德道頓堀店位處同一排，火勢當時也波及隔壁的連鎖拉麵店一蘭拉麵。

    當時，失火建物的5樓到6樓發生坍塌，有兩名消防員在撤離途中受困在建物內，儘管後來獲救，但到院後仍宣告不治。

    綜合時事通信社與朝日放送電視台等日媒報導，大阪市消防局的調查報告點出災情擴大的因素包含未能妥善因應「爆燃」（backdraft），以及火勢延燒到大樓外牆廣告，加上現場資訊共享延誤等情況，屬於「多項因素疊加」所致。

    由於大阪府警方仍在偵查階段，因此報告並未公開起火原因。

    調查報告書指出，殉職的兩名消防員當時人在建物6樓，而5樓發生「爆燃」使兩人無法脫困，因而殉職。

    爆燃是指火焰耗盡所有氧氣後遇到新鮮空氣時發生激烈燃燒。報告指出，這也使現場發生混亂，要尋獲與救出兩名消防員相當耗時。

    大阪市消防局針對此事的防範措施，是計劃讓職員接受虛擬實境訓練，模擬爆燃等難以預測的狀況。另外，為了加強安全管理，將新設有別於火災現場指揮本部的安全統籌部隊。

    當時，火舌也蔓延到固定在建物外牆的大型廣告，大阪市政府正在調查並指導道頓堀川沿岸高度逾3公尺的屋外廣告，其中有86件對象廣告違反建築基準法，市府已要求改善。

    日本官方預計在明年3月底截止的2026年度，公布這場火災的調查結果報告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播