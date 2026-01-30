川普又獲勝利！巴拿馬最高法院判決 李嘉誠港口經營權違憲

李嘉誠的長和集團恐喪失巴拿馬運河經營權。（路透）

巴拿馬最高法院29日判決，授權香港長江和記實業公司（長和）子公司「巴拿馬港口公司」（PPC）營運巴拿馬運河兩端的兩個港口違憲，香港首富李嘉誠家族控制的長和集團，恐有失去相關經營權的風險。

華爾街日報報導，此判決不啻削弱中國在該區的影響力，為美國總統川普繼活捉委內瑞拉總統馬杜羅後，在中南美洲取得的另一勝利。

判決聲明指出，巴拿馬政府與PPC簽署的開發、建設、營運、管理巴拿馬運河巴爾博亞港（Balboa，位於太平洋岸）與克里斯托瓦爾港（Cristobal，位於大西洋岸）的特許合約違憲。

聲明補充，該判決是在「廣泛的審議與討論」後做出的。長和持有PPC 90%股份，相關特許經營權於2021年續約，為期25年。

PPC 30日說，該判決「不符」相關法律架構，不排除採取反制的法律行動。PPC不能對巴國最高法院的判決提出上訴，但可以要求澄清，此舉可能延後營運許可的終止時間。

此案源於巴拿馬審計當局去年1月進行的一項審計，該政府審計指控，PPC透過一項長達數十年、「談判損及共和國利益」的港口特許協議，讓巴國政府損失13億美元收入。

該審計於1月20日啟動，當天是美國總統川普的就職日。川普在就職時說，「中國正經營巴拿馬運河，而我們沒有把它送給中國」。

該審計結果指出，1997年簽署的相關合約違反國家利益，前官員們將私人利益置於國家利益之上。從1997至2023年，PPC從營運中取得37.8億美元收入，而巴拿馬僅獲得2.36億美元。

去年8月，巴國政府提出訴訟，試圖終止相關合約。

華爾街日報報導，在1999年底美國將運河控制權交給巴拿馬政府時，雷根時代的美國國防部長溫伯格（Caspar Weinberger）說，長和的競標價格與次高者出現「鉅額價差」，顯示該公司在巴拿馬的利益並非純粹商業性，他暗示，中國可能獲得一個「極其重要的情報平台」。

在判決出爐前，長和已同意以近230億美元，出售巴國此兩個碼頭在內的43座全球港口，但因中國政府反對，至今相關交易停滯不前。

