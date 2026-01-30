巴紐自治區布干維爾明年獨立 拒絕與中國合作開礦

巴布亞紐幾內亞自治區布干維爾當局已決定不與中企合作開採當地的1座金銅礦。圖為2019年12月11日選務人員計算布干維爾獨立公投的選票。（法新社）

預定明年獨立的大洋洲國家巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）的自治區布干維爾（Bougainville）的當局，已拒絕與中國大型跨國礦業集團「洛陽鉬業」（CMOC）合作重啟該島上的潘古納（Panguna）金銅礦場，改與1家印度企業合作。

布干維爾首長托羅亞瑪（Ishmael Toroama）29日在聲明中指出，他已拒絕布干維爾銅業公司（Bougainville Copper）與中企「洛陽鉬業」合作的提議。此為布干維爾當局首度公開表示，中企「洛陽鉬業」曾被獲選與當地業者合作投資潘古納礦場。

請繼續往下閱讀...

奉托羅亞瑪指示，布干維爾銅業公司改與印度的「洛伊德金屬能源有限公司」（Lloyds Metals & Energy Limited）以合夥契約模式從事採礦或服務。

布干維爾銅業公司30日在發給澳洲證交所的聲明中指出，該公司與「洛陽鉬業」的代表正「繼續努力與首長（托羅亞瑪）進行溝通」。「洛陽鉬業」拒絕置評。

布干維爾的潘古納金銅礦曾是世上最大的金銅礦之一，本由總部位於倫敦的跨國礦業集團「力拓」（Rio Tinto）經營，一度是巴紐的主要出口收入來源。1989年，布干維爾爆發與採礦有關、造成2萬人死亡的血腥內戰，潘古納被迫關閉。

人口30萬、預定2027年脫離巴紐獨立的布干維爾，需要靠重啟潘古納金銅礦場以發展經濟。

布干維爾與南太平洋島國索羅門群島相距僅30公里，而索國在2022年與中國簽署安全協議，被視為北京在具有戰略意義的南太地區擴張影響力。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）的太平洋事務研究員諾貝陶（Oliver Nobetau）說，托羅亞瑪此前曾稱，若西方國家不加碼挺布干維爾，他將尋求北京的投資；而今轉而青睞印企，耐人尋味。

諾貝陶說：「中企可能會對區域穩定帶來風險造成影響，畢竟它（布干維爾）緊鄰索羅門群島。」

