    不再是食物、租房價格 調查：美國人最擔憂醫療保健成本

    2026/01/30 16:25 編譯孫宇青／綜合報導
    美國大型私營醫療器材與用品製造及分銷商Medline Industries的倉庫。（彭博）

    美國非營利機構凱撒家庭基金會（KFF）的調查顯示，美國民眾現在最大的經濟壓力來源不再是食物或房租，而是醫療保健成本，這種日益增長的擔憂很可能會影響今年的國會期中選舉。

    《華盛頓郵報》29日報導，KFF的民調顯示，約4分之3的選民表示，醫療保健成本將影響他們在11月國會期中選舉的投票意向。KFF民調專家基爾辛格（Ashley Kirzinger）表示，選民通常將經濟壓力視為投票意向中最重要的因素，而醫療保健成本向來被認為是次要問題，卻在今年變得更加突出，「人民正在尋找能夠處理醫療保健成本的候選人」。

    美國國會就是否延長「平價醫療法案」（ACA）擴大補貼範圍的長期辯論，引發關於醫療保健成本的激烈討論。補貼終止除了增加數百萬名ACA投保人的支出，更有數百萬透過雇主獲得醫療保健的美國人也面臨更高的成本。

    根據KFF的另一項調查，過去5年，員工家庭的醫療保險費用上漲26％，達到每年2.7萬美元（約84.9萬台幣）。這些保險費用由雇主和員工共同承擔，雇主平均承擔75％，約2萬美元，員工負擔25％，約7000美元。此外，員工還必須支付更多自付費用，才能達到免賠額上限。

    賓州大學醫學倫理學教授伊曼紐（Ezekiel J. Emanuel）坦言，這反映美國人民目前的處境，即使是那些有保險的人也對高額費用感到憂心忡忡，高昂的醫療費用「讓人們在是否叫救護車甚至去看醫生時都要三思，這對國家來說是一個糟糕的局面」。

    KFF民調顯示，大多數美國人認為醫療保健負擔能力問題將會惡化，56％的成年人表示，他們預計明年家庭的醫療保健費用將變得更加難以負擔。約32％的美國人表示他們「非常擔心」醫療保健帳單。相比之下，只有24％的人表示他們「非常擔心」食品雜貨的負擔能力；23％的人表示他們「非常擔心」房租或抵押貸款。

    在醫療保健問題上，選民對民主黨的信任度比共和黨高出13％。大多數公眾認為，由共和黨領導的國會拒絕延長「平價醫療法案」的補貼是「錯誤」之舉。

    值得注意的是，在所有被問及的醫療保健問題上，至少有4分之1的選民表示，他們不相信任何一黨能夠做得更好。

