俄軍傷亡飆升 恐逼克宮重啟動員

《彭博》30日報導，歐洲方面推估，近幾週來，在烏克蘭戰爭中陣亡的俄羅斯士兵人數激增，如果這種趨勢持續下去，克里姆林宮可能難以在不進行某種形式動員的情況下補充兵力。

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，烏克蘭部隊在去年12月擊斃3.5萬名俄兵，目標是在今年夏天之前將擊斃的月均俄兵人數提高到5萬人，這個數字大致是北大西洋公約組織（NATO）2025年計算出的月均死亡人數的2倍。

根據多個歐洲國家政府評估，烏軍更高的殺傷力是由於烏克蘭無人機行動的有效性提高。根據推估，俄軍死亡人數已達到克宮的徵兵標準，照此趨勢，若不進行動員，將難以彌補損失。但總統普廷不太可能選擇動員，因為這個選項在俄國國內已證明極不受歡迎。他避免重蹈2022年9月徵召30萬預備役人員的覆轍，那次徵召導致數十萬人逃離國家，並引發民眾對戰爭的強烈不滿。

歐洲的評估使莫斯科（有時包括美國總統川普）所宣揚的觀點變得複雜，即俄國在地面上的優勢意味著勝利勢在必行。俄軍的損失趨勢可能會在未來幾個月的談判桌上削弱普廷的籌碼。

領土問題已成為美國斡旋談判的核心，俄國堅持要求烏克蘭割讓整個頓巴斯地區，包括頓內茨克和盧甘斯克地區，以及俄軍在4年戰爭中未能佔領的地區。烏克蘭總統澤倫斯基拒絕這個選項，但他大力宣傳美國提供的保證，這些保證將防止停火後再次發生攻擊。

近來，儘管俄軍發動持續不斷的飛彈和無人機襲擊，癱瘓烏克蘭的能源基礎設施，導致該國大片地區在冬季斷電斷暖，但俄軍在前線卻進展甚微。在長達1000公里的戰線上，已持續數月沒有大規模戰略突破，雙方部隊只能進行戰術性戰鬥。

為了招募兵員，克宮依靠提供巨額簽約獎金和高薪來吸引男性簽署軍事合約並參戰，並聲稱這項舉措足以完成年度徵兵目標。然而，除了人力之外，無人機技術也成為戰爭中奪取優勢的關鍵因素，而烏軍已掌握這項技術。

知情人士透露，最近烏克蘭方面能夠記錄並核實每一次擊殺，這使得歐洲情報部門對俄軍的損失人數及其在防禦無人機攻擊方面所面臨的困難有很大把握。

