    國際

    警告英相！ 川普：與中國打交道「非常危險」

    2026/01/30 15:18 編譯孫宇青／綜合報導
    施凱爾是8年來第一位訪中的英國首相。（美聯社）

    英國首相施凱爾近日訪問中國，在英中經濟關係上取得進展後，美國總統川普警告，英國與中國打交道「非常危險」。

    《英國廣播公司》（BBC）及《衛報》報導，川普在一部關於他妻子梅蘭妮亞的紀錄片首映會上，被問及對英國加強與中國經貿聯繫的看法時表示：「他們這樣做非常危險。」此前，施凱爾29日與中國國家主席習近平進行3個小時的會談，凸顯先前緊張的兩國關係出現緩和跡象。

    施凱爾是8年來首位訪問北京的英國首相，他承諾與中國建立「更成熟」的關係，並爭取更好的市場准入、更低的關稅和投資協議。施凱爾表示，在與習近平會談後，英中關係處於「良好且牢固」的狀態，這次會晤提供「我們所期望的接觸程度」，「我們進行熱情的交流，並取得一些實質的進展，因為英國有很多東西可以貢獻」。

    針對川普的言論，唐寧街十號表示，華府方面事先已經知道施凱爾這次訪中及其目標，且強調川普本人也將於4月訪問中國。

    川普並未進一步談論英中拉近關係，反而將砲口轉向加拿大，稱「這（與中國合作）對加拿大來說更加危險」，「加拿大的情況並不好，他們做得非常糟糕，你不能指望中國能解決他們的問題」。本週稍早，川普威脅稱，如果加拿大繼續執行總理卡尼近期訪中期間與北京達成的經濟協議，他將對加拿大加徵關稅。

