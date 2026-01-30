為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    洩稅務資料損商譽 川普告美國稅局索賠100億美元

    2026/01/30 15:25 中央社
    美國總統川普今天對美國國稅局（IRS）提起訴訟，針對據稱報稅表遭外洩事件求償100億美元（約新台幣3166億元），聲稱這對他的事業造成損害。

    法新社報導，這起訴訟是由川普以個人身分與他的兩個兒子艾瑞克（Eric）和小唐納（Donald Jr.）以及家族企業「川普集團」（The Trump Organization）共同提出。訴狀指出，國稅局與財政部「有責任維護與保護原告保密的納稅申報表」。

    川普的報稅資料曾在他首任任期內引發諸多揣測，因為他打破慣例，在作為候選人時拒絕公開稅單。

    根據訴狀，這些稅務文件是在2019年5月到2020年9月間，由前國稅局職員利特爾約翰（Charles "Chaz" Littlejohn）洩漏給媒體。

    訴狀指出：「被告導致原告名譽與財務受損、公開蒙羞、不公平地損害其商業聲譽、以不實形象誤導大眾認知，並對川普總統與其他原告的公眾形象造成負面影響。」這起訴訟是在邁阿密聯邦法院提出。

    利特爾約翰於2023年承認洩漏川普的報稅資料，目前正在服5年徒刑。

    「紐約時報」2020年9月報導，曾多次拒絕公開納稅申報表的川普，僅於2016年與2017年繳納750美元（約新台幣2萬3748元）的聯邦所得稅，過去15年中有10年都未繳納稅款。

    這並非川普首度對他領導的聯邦政府提起法律訴訟。紐時報導，川普曾就對他不當處理機密文件與企圖推翻2020年選舉結果而發起的調查，向美國司法部求償2億3000萬美元。

