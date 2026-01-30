英國收緊移民政策 「BNO簽證計畫」港人永居之路添變數

英國國民（海外）護照，簡稱BNO護照。（美聯社）

英國於2021年因應香港局勢推出「BNO簽證計畫」，容許港人赴英工作、生活，滿5年可申請永居，再一年可入籍，外界稱為「5+1」計畫。根據英國內部數據，截至去年9月，已批出逾23萬宗申請，約17萬人已抵英，然而申請數字近年逐步下滑。

根據《BBC NEWS》報導，5年前，來自香港的張先生透過英國為港人設立的「BNO簽證計畫」移居曼徹斯特，原本預計居住滿5年即可申請永久居留，卻因英國政府去年宣布收緊移民政策，讓原本清晰的規劃出現變數，他表示政策轉向與當初英方承諾不符，讓人感到不安，甚至產生「被騙」的感受。

去年5月，英國政府發表《移民白皮書》，計畫將永久居留年限由5年延至10年，引發港民關注。雖然當局隨後澄清BNO簽證持有人不受年期影響，但提出提高英語要求至B2級、並增設最低收入門檻，使不少家庭憂慮能否達標。

張先生坦言，語言門檻與收入要求皆對家庭構成壓力，尤其太太需兼顧照顧子女，難以符合新標準，他認為這與當初英國政府提及的承諾有所出入，讓人措手不及。相關研究亦顯示，若新規全面實施，僅約8%家庭能全員符合永居資格，多達43%家庭無法達標。

在倫敦薩頓協助港人多年的市議員蔡嘉源指出，自英國移民政策收緊後，立刻在社區中感受港民們極大迴響與反彈。隨政策不確定性之下，移民的信心也隨之動搖，如何提升英語能力與通過收入門檻，將是港民們要面對的嚴峻課題。

