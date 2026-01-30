複製安倍戰法！高市早苗以大選反擊經濟霸凌 若大勝將重擊北京外交策略

日本首相高市早苗將於2月8日迎來關鍵閃電大選。（法新社）

日本首相高市早苗將於2月8日迎來關鍵的「閃電大選」。據日本政界官員與分析師指出，高市上任後立即對中共武力犯台表達強硬立場，引發北京發動一連串經濟脅迫與外交壓力，若她能在此次大選中取得壓倒性勝利，可能將迫使北京轉而尋求務實對話。這場選舉被視為高市鞏固政權、效法導師安倍晉三的關鍵轉折，關乎日本經濟安全與亞太區域秩序。

據《路透》報導，高市去年上任後提出「台灣有事」說，引發中日十年來最嚴重外交衝突。北京隨後採取多項報復措施，試圖透過經濟手段削弱高市在國內的支持度。然而，最新民調顯示高市的個人支持度仍居高不下，促使她決定提前改選眾院，鞏固執政聯盟在議會中的多數席次。

前防衛副大臣島田和久指出，高市策略與已故前首相安倍晉三極為相似。安倍於2012年回歸政壇後，透過連續大選建立穩固政治基礎，迫使中國領導人習近平最終重啟對話。

歐亞集團（Eurasia Group）高級分析師陳傑瑞（Jeremy Chan）認為，若自民黨與維新會能在眾院選舉中取得超過233席，將大幅鞏固高市內閣的統治根基，更宣告中共施壓的全面失敗，届時北京恐將不得不面對現實，重新評估對日策略。

