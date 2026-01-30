重返童年？南韓年輕人流行「警察抓小偷」聚會遊戲

南韓年輕人近期流行「警察抓小偷」的聚會遊戲。（圖片擷取自IG）

刺激、緊張的鬼抓人遊戲不再只是小朋友的專利，近日，南韓年輕世代近期掀起一股另類社交風潮，年輕人群聚在公園裡重溫童年遊戲「警察抓小偷」，在寒冷天氣中奔跑追逐，彼此不問姓名、不談職業，只為單純玩樂，遊戲強調「不暴力、安全玩耍」，吸引不少上班族與學生參與。

根據《朝鮮日報》 報導，這股聚會遊戲風潮是透過二手交易平台與社群軟體招募，活動採先到先玩制，每場約20至30人，熱門地點如弘大、新村經常秒殺額滿，參與者大多為20多歲年輕人，參與者表示「只是想找回小時候下課玩的感覺。」也有人認為，不必寒暄、不用建立關係，玩完就解散，反而更輕鬆。

與過去熱門「快閃族」不同的是，這類聚會不為表演或表態，只為短暫釋放壓力。專家分析指出，這反映出年輕世代對人際負擔的逃避心理，在競爭激烈、孤獨感加重的社會中，年輕人更傾向選擇低成本、低情緒消耗的互動方式。

專家表示，這類「即聚即散」的活動，正是年輕世代在高壓現實下，試圖重拾單純快樂的出口，也顯示現代社交型態正在悄悄轉變。

