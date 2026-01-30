為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    重返童年？南韓年輕人流行「警察抓小偷」聚會遊戲

    2026/01/30 14:54 即時新聞／綜合報導
    南韓年輕人近期流行「警察抓小偷」的聚會遊戲。（圖片擷取自IG）

    南韓年輕人近期流行「警察抓小偷」的聚會遊戲。（圖片擷取自IG）

    刺激、緊張的鬼抓人遊戲不再只是小朋友的專利，近日，南韓年輕世代近期掀起一股另類社交風潮，年輕人群聚在公園裡重溫童年遊戲「警察抓小偷」，在寒冷天氣中奔跑追逐，彼此不問姓名、不談職業，只為單純玩樂，遊戲強調「不暴力、安全玩耍」，吸引不少上班族與學生參與。

    根據《朝鮮日報》 報導，這股聚會遊戲風潮是透過二手交易平台與社群軟體招募，活動採先到先玩制，每場約20至30人，熱門地點如弘大、新村經常秒殺額滿，參與者大多為20多歲年輕人，參與者表示「只是想找回小時候下課玩的感覺。」也有人認為，不必寒暄、不用建立關係，玩完就解散，反而更輕鬆。

    與過去熱門「快閃族」不同的是，這類聚會不為表演或表態，只為短暫釋放壓力。專家分析指出，這反映出年輕世代對人際負擔的逃避心理，在競爭激烈、孤獨感加重的社會中，年輕人更傾向選擇低成本、低情緒消耗的互動方式。

    專家表示，這類「即聚即散」的活動，正是年輕世代在高壓現實下，試圖重拾單純快樂的出口，也顯示現代社交型態正在悄悄轉變。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播