美參院外委會審台灣主權法案 議員各持立場最終擱置

美國參院外委會今天審議「台灣主權象徵」時，提案議員克魯茲爭取支持，要求與會議員想像「與法國人會面時，要求不得展示法國國旗」的情景。不過，有議員憂心將激怒中國，且台灣並未提出相關需求，最終擱置法案。

聯邦參議院外交委員會上午審議多項法案，其中「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）要求推翻多年禁令，讓台灣官員與軍人能於官方場合展示國旗及相應徽章。

根據外委會會後提供的國會通訊文字，兩黨議員就這項法案一來一往，各持不同立場與考量。

共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）首先提到，美國歷屆政府在是否展示台灣象徵符號問題上立場反覆。外委會已兩度在兩黨支持下通過「台灣主權象徵法案」的不同版本。

民主黨參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）則表示國務院反對這項作法。克魯茲回應說，他並未收到這項資訊，且「本委員會並非為霧谷（國務院）服務。」

同屬民主黨的默克利（Jeff Merkley）表示：「這真的有助於維持台灣不受中國控制、以共和體制運作嗎？」他也憂心這麼做將刻意激怒中國。克魯茲反問：「你能想像與法國人會面時，告訴對方不能展示法國國旗嗎？」

參院外委會民主黨籍首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）表示，這對她而言是「艱難抉擇」，因為她同意象徵具有重要性，但認為應由台灣主導這項議題，而台灣並未提出相關要求。

共和黨參議員海格提（Bill Hagerty）則說，他不希望法案提出後最終遭到否決。民主黨籍參議員夏茨（Brian Schatz）提議延後投票，以建立共識。

克魯茲略為妥協，表示若有機會獲得贊成票，他願意延後。共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）指出，在台灣表達立場之前，他將投下反對票。同黨參議員戴恩斯（Steve Daines）則表示，在美國總統川普與中國國家主席習近平未來幾個月可能舉行峰會前，若能先取得一致立場，將是好事。

克魯茲最後同意暫緩審議「台灣主權象徵法案」。依據慣例，參院外委會任何一名成員都可杯葛議案，遭擱置的法案至少須延至下次工作會議再行審議，目前日期未定。

對於外委會今天的討論及最終擱置法案的決定，駐美代表處透過媒體群組表示，全面強化及提升台美關係，一直是代表處長期努力的目標。感謝美國國會友人透過立法等各項友台作為，展現對台美關係的堅定支持。

代表處說，將繼續秉持務實態度，與美方保持密切溝通，在既有良好基礎上，持續深化台美友好夥伴關係。

外委會今天另通過「台灣能源安全與反禁運法案」、「台灣海底電纜韌性倡議法案」及「台灣盟友基金法案」3項涉台法案，接下來將送交參議院院會審議，待國會兩院通過後，交由美國總統簽署生效。

