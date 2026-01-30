為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    歐盟將革命衛隊列為恐怖組織　伊朗批順從美國以色列

    2026/01/30 04:54 中央社

    伊朗當局血腥鎮壓近期的大規模抗議活動後，歐盟今天進一步施壓伊朗，決議將伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列為「恐怖組織」，引來伊朗憤怒回應。值此之際，伊朗也在和華府對峙。

    法新社報導，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，「『恐怖份子』確實是對一個血腥鎮壓人民抗議的政權最貼切的形容」，她樂見這項「早該做出的」決定。

    儘管歐盟此舉以象徵意義居多，歐盟的決定仍引來德黑蘭當局警告將造成「破壞性後果」。

    歐洲強權去年已經因為伊朗的核計畫，啟動恢復聯合國對伊朗的制裁。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）形容歐盟最新舉措是「另一個重大戰略錯誤」。

    伊朗軍方痛斥「歐盟不合邏輯、不負責任且出於惡意的行動」，指責歐盟此舉只是「順從」美國及以色列。這兩國是德黑蘭當局的死對頭。

    伊朗官員一直將近期國內的抗議潮歸咎於美國和以色列，稱兩國特工煽動「暴動」及「恐怖行動」。人權團體則指出，伊朗抗議期間已有數千人死於伊斯蘭革命衛隊等安全部隊的鎮壓。（編譯：楊昭彥）1150130

