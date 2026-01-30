收回貓熊還發文「歡迎日本人來中國看」 中駐日使館遭日網灌爆

東京上野動物園的龍鳳胎貓熊「曉曉」和「蕾蕾」租借期限到期，27日歸還中國。（圖擷自央視網「熊貓頻道網站」）

中日關係正因高市早苗首相「台灣有事」表態惡化之際，東京上野動物園的龍鳳胎貓熊「曉曉」（雄性）和「蕾蕾」（雌性）租借期限到期，27日歸還中國，中方拒絕租借新貓熊的請求，被外界認為是北京對日強硬的信號。不過曉曉和蕾蕾回中國當天，中國駐日大使館「溫情」發文，歡迎日本人到中國看貓熊，反遭日本網友灌爆。

中國駐日大使館27日在官方X平台分享曉曉和蕾蕾離開上野動物園，大批日本粉絲排隊道別的新聞畫面，「感謝日本朋友對牠們的喜愛，歡迎大家來中國看望牠們」。貼文一出湧入大批日本網友開砲，「既然貴國並不建議本國人民前往日本，那麼日本人前往貴國，真的會受到歡迎嗎？」、「那種地方實在讓人害怕，根本不想去」、「就算沒有貓熊，也一點都不覺得可惜」、「不用了，我打算去台北的動物園看」、「我寧願去台灣看」、「沒人想去中國，趁台灣還有得看趕快買機票出發」。

印太戰略智庫執行長矢板明夫29日晚間發文說，曉曉和累累離開後，日本社會除了惜別情緒，也出現另一種冷靜的聲音，「因為，熊貓早已不是單純的『友好禮物』。多年來，日本的動物園不僅需支付高額租借費用，還要負擔場館與醫療成本。一旦政治氣氛轉冷，熊貓便可能被中國找理由收回，留下財務壓力與空蕩的展區。對地方動物園經營者而言，其實是相當高風險的投資，而非文化交流。」

「就在熊貓離開之際，中國駐日使館卻在社群平台發文，呼籲『歡迎日本朋友到中國看大熊貓』。這番話讓不少日本人感到困惑。因為就在不久前，中國使館帳號仍頻繁以強硬語氣批評日本政治人物，如今卻突然轉為溫和宣傳熊貓觀光，前後反差之大，讓人難以適應。這種『可愛外表、政治內涵』的操作，正是所謂的『熊貓外交』。熊貓被包裝成善意象徵，實際上卻成為外交工具，由中國單方面掌控節奏。關係好時，是友誼標誌，關係緊張時，便被用來施壓。」

最後矢板明夫直言，「時代已經改變。動物園也需要與時俱進，實在沒必要再依賴一對隨時可能被帶走的政治符號吸引遊客。熊貓回國，提醒日本社會，該結束的，不只是熊貓的展出，而是那套披著可愛外衣、卻暗藏算計的『熊貓外交』。」

