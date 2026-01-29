金融時報：美官員3度會見加拿大分裂主義團體 凸顯兩國緊張

加拿大總理卡尼立場轉為強硬後，美加緊張局勢加劇。（路透）

美國總統川普第二任期上任後，數度提出「加拿大成為美國第51州」論述，埋下兩國嫌隙導火線。「金融時報」揭露，川普政府早在去年4月，便與加國富裕省分亞伯達（Alberta）推動獨立運動的極右派分裂主義者會晤。

知情人士透露，加拿大極右派分裂主義團體「亞伯達繁榮計畫」（APP）領導層從去年4月開始，已與美國國務院官員3度會面，並尋求2月與國務院和財政部官員再度會晤，爭取一筆5000億美元（約15.7兆台幣）的信用貸款額度，為有朝一日通過獨立公投的亞伯達提供資金。

APP試圖在5月前蒐集17.7萬份簽名發起獨立請願。據調查機構益普索近期調查顯示，亞伯達與東部省分魁北克受訪者中，各有3成支持脫離加拿大獨立。不過比起以法語為主要語言，曾一度引發加國分裂危機的魁北克獨立運動，亞伯達獨立尚屬空中樓閣。

知情人士指出，華盛頓不太可能對分裂主義運動提供任何實質幫助，但雙方的溝通凸顯了華盛頓與渥太華政府間的緊張關係；亞伯達省長史密斯對獨立表達反對立場，「絕大多數亞伯達人民沒有興趣成為美國的一州」。

