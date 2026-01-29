為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    除非出現「立即威脅」 魯比歐：美國無意再對委內瑞拉動武

    2026/01/29 21:53 編譯林家宇／綜合報導
    美國務卿魯比歐28日在參議院聽證會表明，政府無意進一步對委內瑞拉發起軍事行動。（彭博）

    美國務卿魯比歐28日在參議院聽證會表明，政府無意進一步對委內瑞拉發起軍事行動。（彭博）

    美國本月3日在委內瑞拉首都卡拉卡斯發動「絕對決心行動」，抓捕如今在美國關押的前總統馬杜羅。美國國務卿魯比歐在28日的參議院外交委員會聽證會中，表明華盛頓無意再對委國發動軍事行動，但也強調保留美方在「立即威脅」出現時動武的權利。

    有別於聽證會前一日在書面證詞中，聲稱「準備好動用武力」確保委國臨時政府最大配合度的威脅口吻。魯比歐在聽證席上表示，「我可以非常肯定地說，我們既無準備，也無意圖和預期在任何時候對委內瑞拉採取任何軍事行動」，但華府保留在「立即威脅」浮現時發動攻擊的權利。例如在委內瑞拉境內發現生產伊朗無人機的工廠，而被白宮認定為是對美國及其盟友的威脅。

    「華盛頓郵報」指出，魯比歐同意出席本場聽證會的原因之一，是為了說服共和黨印第安納州參議員楊恩，在14日進行的限制總統戰爭權力決議案中投下反對票。據楊恩說法，魯比歐向他保證，未來不會在缺少國會事前核准下對委國發動「重大軍事行動」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播