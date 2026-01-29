除非出現「立即威脅」 魯比歐：美國無意再對委內瑞拉動武

美國務卿魯比歐28日在參議院聽證會表明，政府無意進一步對委內瑞拉發起軍事行動。（彭博）

美國本月3日在委內瑞拉首都卡拉卡斯發動「絕對決心行動」，抓捕如今在美國關押的前總統馬杜羅。美國國務卿魯比歐在28日的參議院外交委員會聽證會中，表明華盛頓無意再對委國發動軍事行動，但也強調保留美方在「立即威脅」出現時動武的權利。

有別於聽證會前一日在書面證詞中，聲稱「準備好動用武力」確保委國臨時政府最大配合度的威脅口吻。魯比歐在聽證席上表示，「我可以非常肯定地說，我們既無準備，也無意圖和預期在任何時候對委內瑞拉採取任何軍事行動」，但華府保留在「立即威脅」浮現時發動攻擊的權利。例如在委內瑞拉境內發現生產伊朗無人機的工廠，而被白宮認定為是對美國及其盟友的威脅。

「華盛頓郵報」指出，魯比歐同意出席本場聽證會的原因之一，是為了說服共和黨印第安納州參議員楊恩，在14日進行的限制總統戰爭權力決議案中投下反對票。據楊恩說法，魯比歐向他保證，未來不會在缺少國會事前核准下對委國發動「重大軍事行動」。

