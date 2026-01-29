斯洛伐克總理見了川普擔憂心理狀態？ 白宮、當事人均駁斥

斯洛伐克總理費佐。（法新社）

斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）日前在美國總統川普的佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與川普會面後，傳出他曾對現年79歲的川普心理健康狀態表達疑慮。白宮和費佐28日雙雙否認這項傳言。

《法新社》28日報導，政治新聞網站《政客》（Politico）的報導引述歐洲外交人士說法，指民族主義派領袖費佐，上週在一場峰會上向其他國家領袖表示，他對川普的「心理狀態」感到憂心；報導並指出，費佐描述他1月17日在佛州與川普會面，曾以「危險」一詞形容川普給他的感覺。

白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）在提供給法新社的聲明中，駁斥這項傳言。聲明說，「這是出自匿名歐洲外交人士的十足假新聞，散播者是試圖要有存在感」，發言人還表示，這場在海湖莊園的會談「正面且富有成效」。

費佐本人也嚴詞否認《政客》的報導，並斥是「謊言」。他在社群媒體發文說，「我強烈駁斥充滿仇恨、親布魯塞爾的自由派入口網站Politico」，發文刻意使用大寫英文字母。費佐未直接提到川普的心理狀況，表示他「並未與任何總理或總統，非正式地談到我那趟美國訪問」，駁斥《政客》報導所稱他對與川普會面的評價。他說：「沒有人聽到任何事、沒有人看到任何事，也沒有任何目擊者，但是什麼都防範不了Politico編造謊言」。

《歐洲動態》（EurActiv）網站報導，《政客》一名發言人回應費佐的批評，表示堅持其報導，並表示該媒體是「獨立、非黨派的媒體機構」。

