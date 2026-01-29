為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    斯洛伐克總理見了川普擔憂心理狀態？ 白宮、當事人均駁斥

    2026/01/29 20:08 編譯管淑平／綜合報導
    斯洛伐克總理費佐。（法新社）

    斯洛伐克總理費佐。（法新社）

    斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）日前在美國總統川普的佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與川普會面後，傳出他曾對現年79歲的川普心理健康狀態表達疑慮。白宮和費佐28日雙雙否認這項傳言。

    《法新社》28日報導，政治新聞網站《政客》（Politico）的報導引述歐洲外交人士說法，指民族主義派領袖費佐，上週在一場峰會上向其他國家領袖表示，他對川普的「心理狀態」感到憂心；報導並指出，費佐描述他1月17日在佛州與川普會面，曾以「危險」一詞形容川普給他的感覺。

    白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）在提供給法新社的聲明中，駁斥這項傳言。聲明說，「這是出自匿名歐洲外交人士的十足假新聞，散播者是試圖要有存在感」，發言人還表示，這場在海湖莊園的會談「正面且富有成效」。

    費佐本人也嚴詞否認《政客》的報導，並斥是「謊言」。他在社群媒體發文說，「我強烈駁斥充滿仇恨、親布魯塞爾的自由派入口網站Politico」，發文刻意使用大寫英文字母。費佐未直接提到川普的心理狀況，表示他「並未與任何總理或總統，非正式地談到我那趟美國訪問」，駁斥《政客》報導所稱他對與川普會面的評價。他說：「沒有人聽到任何事、沒有人看到任何事，也沒有任何目擊者，但是什麼都防範不了Politico編造謊言」。

    《歐洲動態》（EurActiv）網站報導，《政客》一名發言人回應費佐的批評，表示堅持其報導，並表示該媒體是「獨立、非黨派的媒體機構」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播