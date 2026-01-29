為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    夾娃娃機暗藏「真槍」！中國製玩具槍具殺傷力 流落日本民間逾萬支

    2026/01/29 18:48 即時新聞／綜合報導
    玩具手槍示意圖。 （資料照）

    玩具手槍示意圖。 （資料照）

    日本警方近日發布緊急警訊，指全國各地夾娃娃機及電商平台流出的17款「塑膠玩具手槍」，能擊發實彈，被認定為具有殺傷力，足以致人於死。統計顯示，這類致命玩具流通量高達1萬7000支，目前僅回收約5500支，警視廳已強化查緝，並呼籲持有民眾主動上繳。

    據日本《NHK》報導，許多家長與孩童在遊戲廳夾獲這些贈品時，對其危險性完全不知情。一名九歲男童的父親受訪表示，當初以為只是普通的塑膠轉輪槍，直到警方公告要求回收時才驚覺這竟然是「真槍」。該名家長感嘆，外觀看起來只是普通玩具，完全沒想到會讓孩子陷入觸法與危險之中。

    警視廳藥物槍器對策課指出，一般合法模型槍設有金屬擋板以防止彈丸貫通，且擊針無法觸發底火；然而這17款問題產品的槍管與彈倉呈貫通狀態，擊發構造與實彈真槍完全一致。科學搜查研究所實驗證明，這些「玩具」的擊發威力均超過20焦耳，在近距離或特定部位遭擊中時，絕對具有致命風險。

    關於流通管道，調查發現約九成是透過東京都一家玩具貿易商從中國進口，總數約1萬5800支，隨後銷往全國32個府縣的遊戲中心或零售店。該公司聲稱進口時對非法構造並不知情。另一渠道則是民眾透過海外電商平台個人購買，這部分因具備主觀購買意圖，警方正透過網路監控與交易紀錄進行徹底查緝。

    警視廳課長河內良夫呼籲，一般大眾難以從外貌辨識危險性，但只要結構上能發射實彈，法律上即視為非法武器。警方提醒家中若有疑似非法玩具槍應儘速報繳，避免因非法持有武器而面臨刑責。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播