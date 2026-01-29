夾娃娃機暗藏「真槍」！中國製玩具槍具殺傷力 流落日本民間逾萬支

玩具手槍示意圖。 （資料照）

日本警方近日發布緊急警訊，指全國各地夾娃娃機及電商平台流出的17款「塑膠玩具手槍」，能擊發實彈，被認定為具有殺傷力，足以致人於死。統計顯示，這類致命玩具流通量高達1萬7000支，目前僅回收約5500支，警視廳已強化查緝，並呼籲持有民眾主動上繳。

據日本《NHK》報導，許多家長與孩童在遊戲廳夾獲這些贈品時，對其危險性完全不知情。一名九歲男童的父親受訪表示，當初以為只是普通的塑膠轉輪槍，直到警方公告要求回收時才驚覺這竟然是「真槍」。該名家長感嘆，外觀看起來只是普通玩具，完全沒想到會讓孩子陷入觸法與危險之中。

警視廳藥物槍器對策課指出，一般合法模型槍設有金屬擋板以防止彈丸貫通，且擊針無法觸發底火；然而這17款問題產品的槍管與彈倉呈貫通狀態，擊發構造與實彈真槍完全一致。科學搜查研究所實驗證明，這些「玩具」的擊發威力均超過20焦耳，在近距離或特定部位遭擊中時，絕對具有致命風險。

關於流通管道，調查發現約九成是透過東京都一家玩具貿易商從中國進口，總數約1萬5800支，隨後銷往全國32個府縣的遊戲中心或零售店。該公司聲稱進口時對非法構造並不知情。另一渠道則是民眾透過海外電商平台個人購買，這部分因具備主觀購買意圖，警方正透過網路監控與交易紀錄進行徹底查緝。

警視廳課長河內良夫呼籲，一般大眾難以從外貌辨識危險性，但只要結構上能發射實彈，法律上即視為非法武器。警方提醒家中若有疑似非法玩具槍應儘速報繳，避免因非法持有武器而面臨刑責。

