世紀大雪攪局 JR北海道札幌到新千歲機場21:00後暫停服務

日本北海道自25日起下起破紀錄暴雪，陸空交通大打結。當天晚間有7000人受困新千歲機場、26日2000人在機場過夜，27日傍晚時至少9000名旅客滯留機場，JR北海道今天（29日）宣布，為了大規模除雪，比照昨天措施，末班車時間提前，全面停駛晚間9點後所有往返札幌站的列車。

《札幌電視台》（STV）報導，JR北海道在電車暫停服務後，從日本時間晚上9點到午夜12點，預計安排從新千歲機場到大谷地巴士總站的緊急接駁車，車資為1200日圓（約新台幣249元），僅能以現金支付，目前仍未確定能否在明（30日）恢復與札幌站之間的列車。

至於地下鐵北24條站、札幌啤酒園、大谷地等地發車的巴士，則預計照常行駛。

28日北海道機場公司在3家巴士公司的協助下，安排了34班臨時接駁車，在晚上9點後從機場開往大谷地。JR北海道運輸部長佐藤一朗認為，此應變方法與北海道機場公司合作順利，不過北海道機場公司則持不同意見。

北海道機場公司指出，造成大量旅客滯留的原因，是JR提供的列車運行資訊不足，導致無法調整航班起降限制等措施，以在28日以書面方式向JR北海道提出抗議。並對於25日出現大量人潮滯留於機場一事感到遺憾。

