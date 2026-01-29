貝加爾湖冰面翻車1死2傷 台灣客還原現場：車速其實不快

貝加爾湖發生翻車意外。（路透）

俄羅斯西伯利亞貝加爾湖28日發生翻車意外。一輛載滿遊客的越野車行駛在結冰湖面時，因誤闖冰層裂縫而當場翻覆，造成1死2傷，車上有9名遊客為中國籍，還有1名台灣籍遊客，而當事台灣遊客也發文還原事件經過，強調車速其實不快。

有網友在臉書社團「找旅伴 揪團去趟好旅行」 發文表示，她是貝加爾湖翻車意外的台籍當事人，最近是俄羅斯藍冰季，她之前也是在這個社團尋找旅伴，並且和很多有興趣的朋友互動。她提醒，遊客到貝加爾湖搭乘越野車一定要綁安全帶，她們車速其實不快，車翻的也還好，但就是有個乘客剛好頭卡到了才會死亡，「所以安全帶還是重要的！」

她指出，車是和旅店老闆訂的，說要找正規的，但也不知道哪裡有，建議有興趣要前往的遊客要嚴格篩選。她也透露，聽到有人說遊湖不能綁安全帶，不然掉到水裡會爬不出來，「那我真的就不知道了，反正我們車禍那個人是飛起來卡到頭的，大家再自己注意一下」。

她分享，事發地點非常偏僻，島上沒有警局和醫院，開車要大概兩小時才會到最近的簡陋醫院，且基本上是無法做什麼檢查，協助的翻譯也都是從伊爾庫次克趕五個小時趕來的，並建議「來玩記得買好保險！」

