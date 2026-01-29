第2雙眼！ AI協助盲人「看見」外貌 卻引發審美隱憂

視障人士利用AI當鏡子，用來打理自己的外表。（美聯社）

人工智慧正悄悄改變視障者的生活，透過影像辨識與語音分析技術，AI如今不只協助閱讀文字、辨識物品，甚至能「描述使用者本人」，對許多先天失明者而言，這是人生第一次能獲得關於自己外貌的回饋，但這項科技帶來的心理衝擊，也逐漸浮上檯面。

根據《BBC NEWS》 報導，英國盲人創作者露西・愛德華茲（Lucy Edwards）表示，她每天早上都會透過「Be My Eyes」等應用程式拍照，讓AI告訴她妝容是否整齊、外表是否得體，就像擁有一面虛擬鏡子，她形容，這讓長年無法看見自己的她，第一次對「自己長什麼樣子」有了具體想像，也帶來前所未有的自信。

近年來，AI視覺輔助技術快速發展，從最初只能讀取簡單文字，到如今可分析臉部、服裝與整體形象，部分應用甚至會根據主流審美，給出「外貌評分」或改進建議，成為不少視障者整理儀容的重要依靠，開發者指出，許多用戶最常問的問題就是：「我看起來怎麼樣？」

然而，這類技術恐怕帶來新的風險。由於AI資料中的審美標準，可能變相強調單一審美觀，讓使用者在不自覺中被「校正外貌」，研究者指出，視障者無法像一般人以視覺自行比對現實，更容易受到描述內容影響，進而對自我形象產生焦慮。

儘管如此，許多使用者仍認為，AI帶來的「被看見」感受意義重大，在未來推動科技進步的同時，也應加入更多人性化與多元審美設計，避免讓原本為輔助而生的工具，成為使用者的心理負擔。

