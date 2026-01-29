為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    歐盟理事會主席訪越南 深化經濟和安全合作

    2026/01/29 16:16 編譯謝宜哲／綜合報導
    歐盟理事會主席柯斯塔29日訪問越南，會晤越南國家主席​​梁強。（美聯社）

    越南和歐盟今（29）日承諾深化經濟和安全合作，提升兩國外交關係，以應對混亂的國際秩序。

    根據《法新社》報導，歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）29日訪問越南首都河內時表示，在基於規則的國際秩序受到威脅之際，越南和歐盟必需作為可靠和可預測的伙伴並肩而立。

    越南國家主席​​梁強在聯合記者上指出，此次將越南與歐盟的伙伴關係提升至最高級別是嶄新里程碑，體現了真誠互信。

    根據聯合聲明，雙方達成協議，深化在貿易、科技、能源和安全等領域的合作。雙方也

    承諾在供應鏈安全、關鍵礦產、半導體和人工智慧方面進行合作。

    梁強聲稱，科學、技術和創新，應成為雙邊關係的支柱。他補充，越南還尋求在安全和國防領域開展合作，尤其是在海上和網路領域。

    美國波士頓學院越南問題專家康武（Khang Vu，音譯）表示，提升與歐盟的關係是越南實現出口市場多元化，擺脫對美國依賴的努力之一。

    康武說越南希望保持開放的國際貿易環境，而歐盟可以為此提供幫助。

    越南長期以來一直奉行所謂「竹子外交」（bamboo diplomacy），力求與世界主要大國保持良好關係。越南自2022年後已與近10幾個國家達成類似夥伴關係協議，旨在透過這些國家的市場、知識和技術，以期在國際舞台上發揮更大作用。

