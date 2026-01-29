迎戰「林肯號」？ 伊朗魔改無人機航艦「巴蓋里烈士號」出海備戰

伊朗魔改無人機航空母艦「巴蓋里烈士號」被拍到出海備戰。（圖片擷取自@IRIran_Military的Ｘ帳號）

美伊關係緊張，隨著美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）進入中東地區，伊朗革命衛隊海軍（IRGC）魔改貨輪，無人機航空母艦「巴蓋里烈士號」（Shahid Bagheri）被拍到出海備戰，局勢持續升級。

軍事專家王臻明今日在粉專「王臻明的軍事頻道」發文表示，伊朗無人機航空母艦「巴蓋里烈士號」被衛星拍到，已經離港備戰，這艘無人機母艦是由商船改裝而來，艦艏擁有一個滑跳甲板，左舷則有一個傾斜甲板。

王臻明指出，由於伊朗並沒有艦載機，因此這個滑跳甲板應該是用來起降無人機的，但照片中也看到，這艘無人機母艦，也搭載了傳統的載人直升機。伊朗很可能想要利用這些無人機母艦上的無人機，以自殺攻擊的方式，襲擊美國的「林肯號」航空母艦，很可能出現人類歷史上第一次的傳統航空母艦對戰無人機母艦的海戰畫面。

「巴蓋里烈士號」長240公尺、高21公尺，配備直升機、飛彈和無人機，有飛機升降機，可搭載60架無人機和30具飛彈發射架，還武裝了8枚反艦巡弋飛彈、8枚多用途Kowsar-222飛彈、一門30mm自動砲除發射無人機外；該無人機航艦也能夠執行直升機作戰、電子戰系統部署，肩負進攻和防禦兩個不同任務型態的作戰。

