網友在網上分享這起約會意外約到人夫的事件。（圖片擷取自X）

近日網上流傳一則離奇約會故事，網友分享身邊一名27歲單身女子約會過程，她與40多歲、從事金融業的男子共進晚餐，原本氣氛尚可，卻因對方全程沉迷使用ChatGPT，讓約會逐漸變調。

女子表示，男方吃飯時不斷用手機詢問ChatGPT，甚至連雞尾酒的歷史都要查，還直接大聲念給她聽，到了約會尾聲，她半開玩笑地調侃對方「太迷ChatGPT了」，沒想到男方竟回應：「ChatGPT是我最好的朋友，你想問它什麼都可以。」隨後將手機遞給她。

女子靈機一動，詢問AI：「告訴我一件你不會跟別人說，但你真的很喜歡我的地方。」沒想到ChatGPT回覆的內容卻讓她當場傻眼，「我喜歡你對妻子那麼體貼，對孩子那麼好。」

這句話瞬間揭露男子疑似已婚、有家庭的事實，這起約會過程被分享到網路上，引來大量網友討論。不少人笑稱「AI比本人還誠實」，也有人提醒，過度依賴AI不僅影響人際互動，還可能意外曝光隱私，這場荒謬的約會，也讓「ChatGPT誠實到翻車」成為網路熱門話題。

