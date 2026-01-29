為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    房間變垃圾場！中國遊客入住北海道民宿 退房後場景讓業者氣炸

    2026/01/29 15:31 即時新聞／綜合報導
    2名中國女遊客入住1間北海道民宿，退房後工作人員傻眼，整個房間宛如垃圾堆。（圖擷自Threads，現已刪除）

    儘管因為北京當局的禁遊令，讓赴日中國遊客大幅下降，不過少數中客仍在日本引發事端，2名中國女遊客入住1間北海道民宿，退房後工作人員傻眼，整個房間宛如垃圾堆，氣得拍照PO上網公審。

    據《中央日報》日文版報導，北海道札幌某民宿工作人員日前在Threads上傳一系列誇張的髒亂房間照片，他表示：「2名年輕的中國女性觀光客退房後，房間宛如垃圾場一般」，痛訴「內部凌亂到令人難以置信，實在無法理解她們是如何在這樣的環境中生活的」。

    房間狀況之髒亂程度令人震驚，只見各式垃圾四處散落，包含吃剩的外帶餐盒、衛生紙、使用過的毛巾等，全都被隨意丟棄在地板與桌面上。民宿方要求加收清潔費用，但中國遊客不肯，雙方一度引發爭議，工作人員於是上傳照片公審。

    照片在網路上瘋傳，瀏覽次數超過1000萬次，引發熱烈討論，最後中國遊客與民素芳達成協議後，相關貼文已被刪除。

    但照片已經被許多人轉傳，出現不少嚴厲批評聲浪，有人表示「（中國觀光客）連基本的旅遊禮儀都不遵守」、「非常不衛生，希望不要再來」、「這次野獸肆虐過的嗎」，連中國網友也批「這是國家的恥辱」。

