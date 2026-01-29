為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本又有高齡肇事 77歲駕駛供稱「不確定踩到煞車或油門」

    2026/01/29 16:04 即時新聞／綜合報導
    77歲婦人撞死人，在庭上供稱「記不清當時踩的是煞車還是油門」；圖為事故照。（圖擷取自@US1460B社群平台「X」）

    去年5月日本長野縣一間超市停車場發生車輛暴衝事故，造成1位女性行人死亡，肇事者為77歲婦人，供稱「記不清當時踩的是煞車還是油門」，因有悔意且當庭承諾不再開車，法院判決有期徒刑1年4個月，緩刑3年。

    FNN》報導，77歲肇事婦人被依「過失駕駛致死罪」起訴，她在超市停車場準備停車時，誤踩油門，撞飛當時正推著購物車的73歲女性，導致對方當場死亡。據目擊者回憶，肇事婦人疑似在坡道上先撞到受害者，連撞了7輛車，發出了「碰碰碰碰碰」的聲響。

    去年12月22日首次開庭時，肇事婦人供稱，當時進到停車場後，想跟著前面的車停車時，車子突然輕飄飄地動起來，試圖轉動方向盤操作未果，努力回想但沒能成功想起「當時腳到底是踩在煞車還是油門」，且當庭承諾以後不會再開車。

    最後法官認為，此案屬於怠忽最基本的注意義務，過失程度相當重大，造成的結果亦極為嚴重且悲慘，考量被告有反省之意，並承諾今後不再駕駛汽車，最終判處有期徒刑1年4個月，緩刑3年。

