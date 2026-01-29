小草弄巧成拙？郭國文「這件事」抱文件影片 突在歐美日瘋傳

民眾黨立委黃國昌涉將國防機密文件帶出會議室，「小草」試圖以民進黨立委郭國文2024年，在立法院「拿走文件」事件「救援」黃國昌。（資料照，本報合成）

民眾黨立委黃國昌出席19日立院外交及國防委員會秘密會議，卻將國防機密文件帶出會議室，引發洩密疑雲。事後民眾黨支持者「小草」以民進黨立委郭國文2024年在立法院「拿走文件」一事，試圖「救援」黃國昌；無獨有偶，郭國文在事發當時的影像，近日突在歐美日等國家社群平台被瘋傳，種種「巧合」引發各界議論。

黃國昌私自將攸關國防特別條例的機密資料帶出會議室共75秒，其中有42秒不在監視器拍攝範圍中，恐有偷拍資料之嫌，被民進黨立委指控違反「國家機密保護法」，已赴北檢告發。但事後黃國昌辯稱「等將來美方公布後就不算機密了」；國民黨立委馬文君也以自己被影射洩密潛艦機密資料往事，幫腔反嗆民進黨透過國家力量一條龍造謠；民眾黨支持者則以郭國文2024年抱走文件事蹟，在網上怒轟民進黨不要臉雙標。

隨著相關話題在社群媒體延燒，郭國文當時抱走文件跑出議場的影片，從昨（28日）起突然在Threads、X（原推特）被多國網友瘋傳，合計已累績超過1450多萬人次瀏覽。

一些不知影片源頭與完整衝突事件脈絡、只記得「台灣政治人物常在立法院打架」事蹟的外國網友，以為是台灣這個月剛發生不久的影片，對此紛紛調侃，影片中政治人物彷彿在打世界美式足球錦標賽，甚至以外國流行的「Would」網路迷因來形容。

許多小草對此欣喜不已，藉此瘋狂留言向外國網友控訴，台灣人現在被「綠共」民進黨搞得民不聊生、國民黨與民眾黨的政治人物更是慘遭政治迫害坐牢，懇求外國網友將民進黨人神共憤的「獨裁惡政」傳遞給全世界知曉。但也有不少理智的外國網友，透過查詢公開資料，得知郭國文看似過激的行為，其實是為了保護台灣不被親中政黨傷害，對此感到非常敬佩，紛紛留言聲援郭國文、譴責故意蓄意扭曲事實與帶風向的帳號。

據了解，藍白在2024年5月17日聯手力拚三讀通過「國會擴權法案」，引爆朝野激烈交鋒，當天立法院長韓國瑜宣布院會休息、黨團繼續協商之際，郭國文突然起身將立法院祕書長周萬來懷中的文件一把抱走，並在國民黨立委集體尖叫怒吼中，一路狂奔離開議場。事後郭國文回應，此舉是他面對藍白藉由多數暴力，意圖運用表決取代委員會質詢，以及逐條協商，來強行通過違憲的擴權法案，所做出的「議事杯葛行為」。

