川普如何推動烏俄停火？ WSJ曝今年有「三種版本」

根據最新報告，烏俄戰爭已造成雙方近200萬人傷亡。上週烏、俄人員在美方斡旋下於阿布達比進行磋商，儘管會議氣氛互相尊重、互動友好，但俄羅斯仍持續轟炸烏克蘭能源設施。華爾街日報報導指出，川普推動烏俄和平，共有三種發展情境：第一、邊打邊談。第二、烏克蘭先撐不住；第三，俄羅斯人自己先累了。

《華爾街日報》報導，美國對於結束俄烏戰爭的構想十分簡潔：即烏克蘭放棄其十年來防禦俄羅斯的屏障——領土；作為回報，基輔將獲得西方軍事盾牌的保護，而這正是莫斯科的眼中釘。此時此刻，俄羅斯仍持續攻擊烏克蘭的能源基礎設施，讓酷寒中的城市失去暖氣與電力，企圖摧毀其抵抗意志，俄羅斯領導人普廷並未放棄其戰爭目標，即征服烏克蘭，並迫使西方撤出東歐。

這場二戰以來歐洲最長的戰爭，是否正接近一項讓入侵者與被侵略者都能專注於經濟繁榮的和平協議？抑或 2026 年將是另一個慘烈的消耗戰之年，莫斯科與基輔僅將美國的調解努力視為另一個戰場？報導指出，2026年有三種可能的情境：

情境一：邊打邊談——邁入第5年的磨人消耗戰

最有可能出現的情況是戰爭進入第5年，兩國在戰場上繼續肉搏，外交上則原地踏步。川普政府賭普廷對領土的執著僅是外交姿態，若烏克蘭交出東部頓巴斯地區（Donbas），普廷便會收手。然而，烏克蘭內部對此抱持極大懷疑，認為割地只會讓俄國獲得「免費平台」來籌備下一波更大規模的入侵。

目前烏克蘭總統澤倫斯基正抵擋割地壓力，堅持任何協議都必須包含美國與歐洲的實質安全保障。在雙方資源尚未耗盡前，這場戰爭可能演變成「邊打邊談」的僵局，兩國都試圖向川普展示自己是「建設性的合作者」，並將戰爭持續的責任推給對方，以避免美國取消支持或加劇制裁。

情境二：烏克蘭韌性耗盡——軍隊崩潰導致被迫妥協

烏克蘭精銳士兵已經連續作戰數年未休息，使烏克蘭軍力存在最終因過度消耗而崩潰的風險。儘管烏軍透過無人機技術補足步兵短缺，但俄羅斯在技術戰場上已逐漸追趕。長期作戰的精銳疲憊不堪，新徵召兵員逃兵現象增加，導致烏克蘭防線日益變薄，呈現出像一張過短的棉被，「遮了頭就蓋不到腳」的窘境。

軍事分析家警告，消耗戰的崩盤往往是「先緩慢，後突然」。一旦烏克蘭的韌性耗盡，基輔可能被迫接受極其難堪的協議：不僅要割讓領土、限制軍力規模，甚至必須恢復俄羅斯對其國內生活的影響力。在這種情況下，美國提供的安全保障恐將變得微不足道。

情境三：俄羅斯經濟疲態——被迫回歸務實談判

最後一種情境是俄羅斯因經濟停滯而難以為繼。儘管普廷表面強硬，但俄羅斯非軍事工業正大幅萎縮，且能源收入受制於國際油價疲軟與西方制裁。俄國商業精英對於經濟過度依賴軍工生產與中國供應鏈感到不滿，若壓力持續增加，俄羅斯內部的支撐能力可能比預期更早見底。

如果俄方判斷無法無限期支撐戰爭，談判才可能真正進入實質階段。然而，目前多數觀點認為普廷仍賭自己會贏，除非美方能創造出比「繼續打下去」更糟糕的後果，否則俄羅斯暫時不會認真考慮停戰。2026 年將是雙方經濟與意志力的最終對決。

報導指出，如果俄方（或雙方）判斷無法再打下去，談判才可能真正進入尋求兩國皆「勉強接受」的實質階段。多數烏克蘭人認為俄羅斯尚未達到那個階段，因為普廷仍賭自己會贏。「目前俄羅斯並不認為結束戰爭是最佳選擇，因為他們覺得還有更好的替代方案（繼續打），」烏克蘭前國防部長扎戈羅德紐克（Andriy Zagorodnyuk）說。「必須做的是讓他們看到如果不談判，就會有極其慘痛的後果。」

