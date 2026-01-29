美眾議員遇襲後批評川普仇恨言論 川普反批自導自演

美國民主黨籍眾議員歐瑪批評總統川普發出仇恨言論。（美聯社）

美國明尼蘇達州索馬利亞裔民主黨籍眾議員歐瑪（Ilhan Omar）27日在明尼阿波利斯市政廳參與會議時，突然遭到1名男子潑灑不明液體。嫌犯當場被捕，事後被發現曾在網上發表支持美國總統川普的言論。對此，歐瑪批評川普發出仇恨言論，川普馬上回擊懷疑襲擊事件是歐瑪「自導自演」。

根據《美聯社》報導，歐瑪近日在記者會上表示，每當川普選擇用仇恨言論攻擊她和她所代表的群體時，她收到的死亡威脅就會激增。

當被記者問及是否擔心公開露面時，歐瑪回應稱，恐懼和恐嚇對她不起作用。

曾多年擔任歐瑪的發言人、之後成為參議員桑德斯（Bernie Sanders）高級顧問的斯萊文（Jeremy Slevin）指出，很難不把襲擊事件與川普對歐瑪的個人攻擊聯繫起來。

川普經常批評歐瑪，他在去年12月的一次內閣會議上，稱呼歐瑪為「垃圾」，並補充說「她的朋友也是垃圾」。

川普27日在愛荷華州演講時再次批評歐瑪，並強調他的政府只會允許「能夠證明自己熱愛美國」的移民入境。

目前白宮拒絕對歐瑪遭襲事件置評，川普則指責是歐瑪自導自演。川普對《美國廣播公司新聞網》（ABC News）說「以我對她的了解，她很可能是讓自己被噴的。」

這名男子27日向索馬利亞裔美國眾議員歐瑪噴灑不明液體，當場遭制伏。（彭博）

