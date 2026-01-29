NASA珍貴研究飛機機腹著陸噴火 驚險迫降畫片曝

NASA的高空研究飛機WB-57疑似起落架故障，在德州機場以機腹著陸的方式迫降。（美聯社）

美國航太總署（NASA）的高空研究飛機WB-57疑似起落架故障，在德州機場以機腹著陸的方式迫降，飛機在跑道上滑出烈焰，所幸平安停下，機上2人平安，驚險的迫降過程都被拍下。

綜合外媒報導，當地時間27日NASA研究飛機WB-57疑因機械故障導致起落架無法放下，在休士頓的艾靈頓機場（Ellington Airport）緊急迫降，影片顯示，飛機以機腹著陸的方式降落，在跑道上高速滑行，火焰和白色濃煙從機身下方噴出，在滑行相當長的一段距離後才停下。

請繼續往下閱讀...

所幸機上兩人均安，NASA事後在聲明中指出，飛機出現「機械問題」，將進行調查以釐清事故原因。

NASA的WB-57研究飛機自上世紀70年代以來一直執行科研任務，並且仍然是科學界的寶貴資產，目前NASA僅有3架該飛機，不過不清楚迫降飛機的損傷狀況，是否會影響接嫁來的觀測任務。

Oh no! The WB-57 is one of @NASA's high altitude science research planes... they're older than me; early 70's I think. They only have a couple of them flying still. pic.twitter.com/AzLpUgHSca — Chuck Reynolds （@ChuckReynolds） January 27, 2026

