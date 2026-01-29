為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美財長貝森特警告加拿大總理 批美言論恐影響美墨加協定

    2026/01/29 11:40 編譯謝宜哲／綜合報導
    加拿大總理卡尼前陣子在瑞士達沃斯世界經濟論壇上譴責大國對小國經濟脅迫，被認為是針對美國。（美聯社資料照）

    加拿大總理卡尼前陣子在瑞士達沃斯世界經濟論壇上譴責大國對小國經濟脅迫，被認為是針對美國。（美聯社資料照）

    美國財政部長貝森特28日公開「警告」加拿大總理卡尼近期言論，尤其在《美墨加協定》（USMCA）即將正式審查之際，公開批評美國貿易政策的可能會適得其反。該協定是美國、墨西哥和加拿大之間簽訂的1項自由貿易協定。

    根據《美聯社》報導，卡尼之前在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表1場備受矚目的演講，譴責大國對小國的經濟脅迫，此後他還與美國總統川普和貝森特就相關貿易問題展開爭論。

    川普24日稱將對來自加拿大的商品徵收100%關稅，原因是卡尼正與中國追求1項貿易協議。卡尼與川普26日通了電話後，貝森特告訴《福斯新聞》（Fox News）卡尼積極收回他在達沃斯發表的不當言論。但卡尼之後表示，他明確告訴川普他在達沃斯說的話是認真的。

    貝森特28日接受美國財經媒體《CNBC》採訪時表示「我不會為了撈取廉價的政治資本，而在USMCA審查前挑起爭端。」

    貝森特強調，他見過技術官僚試圖轉型成為政客的下場，而這幾乎都沒什麼好結果。此話是暗指卡尼的央行官員背景。

    貝森特最後聲稱，他認為美國與加拿大會走向1個好的結果，但過程可能不會一帆風順。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播