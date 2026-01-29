格陵蘭爭議這樣解？美丹格三方啟動技術會談尋求共識

美國國務卿魯比歐表示，美國、丹麥和格陵蘭就制定北極安全協議的技術性會談已啟動。（法新社）

美國總統川普之前主張美國應接管格陵蘭，引發丹麥和歐洲強烈反對。川普在與北約秘書長呂特進行會談後，宣布雙方針對格陵蘭達成未來協議架構，讓事件暫時落幕。美國國務卿魯比歐28日更表示，美國、丹麥和格陵蘭就制定北極安全協議的技術性會談已啟動。

根據《美聯社》報導，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）和格陵蘭外交部長摩茲菲德（Vivian Motzfeldt）本月初在美國首都華盛頓特區與美國副總統范斯和魯比歐進行會晤，並同意成立1個旨在解決與美國之間的分歧的工作小組。

魯比歐28日在參議院外交關係委員會作證時稱「工作小組今天正式啟動，並將定期開展工作。我們將盡量避免每次會談都像媒體鬧劇，並讓雙方都更靈活地達成積極成果。」

魯比歐還淡化了之前川普在格陵蘭問題上與歐洲的分歧。他說「我們還有一些工作要做，但我認為最終會達成共識。我相信你們很快就會從我們在歐洲的同事那裡聽到同樣說法。」

丹麥外交部同日表示，會談的重點是如何在尊重丹麥紅線的同時，解決美國對北極安全的擔憂。

