為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    格陵蘭爭議這樣解？美丹格三方啟動技術會談尋求共識

    2026/01/29 10:36 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國國務卿魯比歐表示，美國、丹麥和格陵蘭就制定北極安全協議的技術性會談已啟動。（法新社）

    美國國務卿魯比歐表示，美國、丹麥和格陵蘭就制定北極安全協議的技術性會談已啟動。（法新社）

    美國總統川普之前主張美國應接管格陵蘭，引發丹麥和歐洲強烈反對。川普在與北約秘書長呂特進行會談後，宣布雙方針對格陵蘭達成未來協議架構，讓事件暫時落幕。美國國務卿魯比歐28日更表示，美國、丹麥和格陵蘭就制定北極安全協議的技術性會談已啟動。

    根據《美聯社》報導，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）和格陵蘭外交部長摩茲菲德（Vivian Motzfeldt）本月初在美國首都華盛頓特區與美國副總統范斯和魯比歐進行會晤，並同意成立1個旨在解決與美國之間的分歧的工作小組。

    魯比歐28日在參議院外交關係委員會作證時稱「工作小組今天正式啟動，並將定期開展工作。我們將盡量避免每次會談都像媒體鬧劇，並讓雙方都更靈活地達成積極成果。」

    魯比歐還淡化了之前川普在格陵蘭問題上與歐洲的分歧。他說「我們還有一些工作要做，但我認為最終會達成共識。我相信你們很快就會從我們在歐洲的同事那裡聽到同樣說法。」

    丹麥外交部同日表示，會談的重點是如何在尊重丹麥紅線的同時，解決美國對北極安全的擔憂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播